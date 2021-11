Sancțiuni dure pentru Petrocub Hâncești. Președintele clubului, Nicolai Usatîi a fost suspendat opt etape de campionat şi a fost amendat

Sancțiuni dure pentru Petrocub Hâncești! Președintele clubului, Nicolai Usatîi a fost suspendat opt etape de campionat după ce a intrat pe teren și a întrerupt pe câteva minute partida cu Sheriff din etapa precedentă. Mai mult, Petrocub a fost amendat cu 10 mii de lei, iar Usatîi cu 20 de mii de lei."Sunt la curent și o să mă supun acestei decizii a Comitetului de Competiții de a fi aplicate sancțiuni sub formă de amendă și suspendare. Există un regulament clar care trebuie să fie respectat de absolut toți. Din păcate nu și de cei de la Sheriff. Vreau să declar că în campionatul intern nu există o concurență loială. În această decizie este menționat că am influențat imaginea fotbalului moldovenesc. Nu am distrus-o eu. Sunt consecințele după mai mulți ani de neglijență și neprofesionalsm, inclusiv și din partea Federației Moldovenești de Fotbal. Lupta abia începe."Incidentul a avut loc la finalul primei reprize a partidei Petrocub - Sheriff jucată la Hâncești. În minutul 39, Nicolae Usatîi și tatăl său Mihail Usatîi, care este președinte de onoare al clubului Petrocub, au ajuns pe teren și și-au chemat fotbaliștii pentru discuții. Partida a fost reluată abia peste 4 minute.După acel meci conducerea clubului din Hâncești a acuzat arbitrajul că a favorizat Sheriff-ul.În meciul disputat duminică, Petrocub a pierdut cu scorul de 0-2.