Sancțiuni DURE în campania electorală. Transportarea organizată a alegătorilor va fi interzisă

Transportarea organizată a alegătorilor la secţiile de votare ar putea fi sancţionată cu până la şase mii de lei, pentru persoane fizice, şi până la 15 mii, pentru cele juridice sau închisoare pentru utilizarea resurselor administrative în campania electorală. Sunt câteva dintre prevederile proiectului de lege, elaborat de Ministerul Justiţiei şi votat în prima lectură de deputaţi. Opoziţia a avut un şir de întrebări pentru ministrul Justiţiei, urmate de un schimb de replici între Sergiu Litvinenco şi liderul comuniştilor Vladimir Voronin.

„-Sergiu, ca discipolul meu, eşti obligat atâta timp când să ocupi acest post, să îndeplineşti tot ce îţi spun eu.

- Asta e în afara Constituţiei.

-Conform Constituţiei şi legilor statului. Prima întrebare: mata de unde ai adunat toate aceste propunerile?”, a declarat Vladimir Voronin, deputat BCS.

„Mai multe derivă din standardele Comisiei de la Veneţia. De exemplu, transportarea, resursele administrative. Sa constat că, de exemplu, în Codul Penal nu există o componentă de infracţiune care să prevadă expres sancţionarea partidelor şi a persoanelor în cadrul partidelor care admit finanţări ilegale.”, a precizat Sergiu Litvinenco, ministru al Justiţiei.

„Să fie indicat mecanismul de renumărarea voturilor. După ce am obţinut 62 de mandate, s-a scris 60, noi am cerut renumărare şi ne-au răspuns că buletine au venit în saci de hârtie şi pe drum vântul a ridicat sacii aceştia, noi am rămas cu 60 de mandate şi şi-au început tot "bardacul" acesta în ţară.”, a adăugat Vladimir Voronin.

Una dintre noutăţile proiectului de lege se referă şi la interzicerea transportării organizate a alegătorilor la secţiile de votare.

„Cum se va răsfrânge această normă din legislația moldovenească asupra cetăţenilor noştri care trăiesc în diasporă?”, a menționat Vasile Bolea, deputat BCS.

„Avem trei elemente de bază: în primul rând, vorbim de transportare, doi - vorbim de organizarea transportului, adică cineva organizează. Deci nu vorbim despre situaţii când ei singuri se organizează.”, a precizat Sergiu Litvinenco, ministru Justiției.

Inițiativa legislativă mai interzice candidaților să utilizeze resursele administrative sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură.

Proiectul mai interzice agitația electorală de către organizațiile necomerciale, sindicate, patronate, reprezentanții cultelor religioase.

Fundaţii, sub numele de "Ciuboţel", "Steaua albastră", "Steaua roşie", numiţi-le cum vreţi, duc anumite cadouri pe perioada unui an de zile, cu un an înainte de campania electorală."

Sergiu Litvinenco a specificat că proiectul are la bază mai multe prevederi din iniţiativă de anul trecut, propusă de Comisia Electorală Centrală şi semnată în legislatură precedentă de deputatul Vasile Bolea. Opoziţia susţine că actuala versiune a documentului nu a fost supusă dezbaterilor publice.

„Acest proiect de lege este unul nepregătit, neconsultat public, neexpertizat internaţional.”, a declarat Vasile Bolea, deputat BCS.

„Eu simt o unanimitate la proiectul acesta, abia aştept să ajungem la procedura de vot. Sunt autorii prezenţi aici, "părinţii", "fondatori" ai ... a unor prevederi.”, a relatat Igor Grosu, președintele Parlamentului.

Proiectul de lege a fost votat de 85 de deputaţi şi urmează să fie examinat în a doua lectură.