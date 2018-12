Sanatoriile din ţară, ARHIPLINE. Care sunt cele mai populare staţiuni şi ce costuri au

La sfârşit de an, sanatoriile din ţară sunt arhipline. Pacienţii susţin că anume în această perioadă pot beneficia de câteva zile de concediu, iar medicii confirmă că tratamentul la sanatoriu este recomandat toamna şi iarna. Preţul unui bilet la un sanatoriu de stat începe de la 7.500 de lei pentru 18 zile. În cele private, costurile sunt mai mici, însă şi perioada de şedere este mai scurtă.



Alexandru Buzin este din Giurguleşti şi a venit la sanatoriul din Cahul, în special pentru procedurile cu apă minerală. Bărbatul spune că face acest tratament pentru a 10-a oară.



"Acest sanatoriu ne face foarte bine la suflet. Această apă este unicală. Dacă facem un echilibru bun între trup şi suflet îi ok, îi super. Foaia de obicei o cumpăr, dar acum jumătate e plătită, jumătate de la serviciu", a spus Alexandru Buzin, profesor de religie.



Cei care ajung la sanatoriu sunt supuşi mai întâi unei consultaţii medicale, iar în funcţie de rezultate este stabilit tipul tratamentului. În topul celor mai solicitate proceduri sunt cele fizioterapeutice, masajul şi împachetările cu nămol.



"Eu am cerut aici, căci mă dor mâinele tare", a spus o femeie.



"Băile sulfose sunt foarte benefice pentru organismul nostru. De aceea an de an trec această procedură. Sunt recent după o traumă şi mă simt foarte bine", a completat o altă femeie.



"E ca o vacanţă şi o relaxare totală", a menţionat o altă femeie.



"Tratăm maladiile aparatului locomotor, aparatului nervos central, aparatul cardio vascular, boli ginecologice şi boli de piele. Principalu prevenirea bolii, decât lecuirea prin staţionare", a spus Viorica Donea, asistentă medicală.



Administratoarea sanatoriului susţine că toate cele 500 de locuri sunt ocupate.



"Avem pacienţi din ţară, dar şi străini Turcia, Italia, Portugalia. Pacienţii vor sta atât de Crăciun, cât şi de sărbătorile de anul nou.Teatru, concerte", a menţionat Elena Şişeanu, vicedirectorul sanatoriului.



În sanatoriile private, perioada de şedere este mai scurtă. Pentru 11 zile, doritorii trebuie să achite şase mii de lei. Într-un astfel de centru din Sărata Noua, raionul Leova, pacienţii au parte şi de un regim alimentar special.



"E vegetarian. Nimic nu este prăjit, totul se fierbe se înăduşă. Numai cereale", a spus o femeie.



"Masaj, băile cu apă, hidro masajul, parafină. Avem proceduri cu lut. Pe 20 decembrie se încheie ultima serie din anul acesta. De pe şase ianuarie începem din nou seria. Sărbătorim aici. Cântăm colinde, felicitări", a menţionat, Valeriu Ţurcanu, administrator sanatoriu privat.



În acest an, din bugetul de stat au fost alocate 30 milioane de lei, pentru oferirea biletelor de odihnă la sanatoriile din ţară.