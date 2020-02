Sănătatea locuitorilor din Dănceni, în pericol. Oamenii, nevoiţi să respire mirosul neplăcut degajat de groapa de gunoi neautorizată

Zeci de locuitori din satul Dănceni, raionul Ialoveni, sunt nevoiţi să respire zilnic mirosul neplăcut degajat de groapa de gunoi neautorizată aflată la câţiva metri de locuinţe. Mai mult, oamenii trebuie să stea de strajă, când deşeurile se aprind ca flăcările să nu le afecteze gospodăriile.

Olga Chirtoacă din satul Dănceni spune că din cauza gunoaielor s-a îmbolnăvit: "Avem probleme cu alergiile de piele. Cu copilul mai mare deja mă chinui deja de şapte ani. Vara este imposibil, dacă acum mai este frig, nu se simte mirosul, vara avem muşte, şobolani".



"Bate vântul şi toate sacoşile sunt pe gard. Vara a fost incendiu, tot fumul a fost spre noi, ne temeam să nu se aprindă casa. Toată vara nu am putut să scot copilul afară din cauza mirosului. Nici geamurile nu le deschidem, aerisim cu aparate cumpărate", a explicat o altă localnică.



"Vin cu tractorul şi aruncă aşa cum trebuie, doar mai vin oamenii şi aruncă pe unde nimeresc", a spus un localnic.



Primarul satului Dănceni, Victoria Butuc-Guranda, spune că groapa de gunoi din localitate a fost închisă în 2012. Acum vrea să înfiinţeze alta împreună cu autorităţile din Suruceni pentru deservirea ambelor localităţi.



"Am identificat un teren, care este proprietate publică a satului Dănceni, este mult mai departe de localitate. Şi ar fi comod pentru ambele localităţi să creem o rampă de gunoi comună. Şi să le lichidăm pe acestea două care prezintă pericol", a declarat Victoria Butuc-Guranda.



Cu aceeași problemă se confruntă și locuitorii din Suruceni, localitate aflată în imediata vecinătate. De la an la an groapa de gunoi de la marginea satului se extinde, iar aerul devine mai poluat.



"Să dăm câte 20 de lei şi să punem gunoiul la poartă şi o să treacă maşina şi o să-l ia. Eu sunt de acord să achit numai să-l adune să nu târâim noi gunoiul pe unde ar fi", a spus o femeie.



"Când bate vântul toate pachetele sunt în vie. Acolo ducem toţi nu avem transport eu cu maşina mea duc, încarc gunoiul şi îl duc", a explicat un bărbat.



Primarul din Suruceni, Sergiu Gorceac, spune că va organiza o adunare generală cu localnicii, unde vor fi invitaţi şi reprezentaţi de la Inspectoratul Ecologic de Stat ca să găsească soluţii pentru această problemă.



"Ea se situează în partea de nord pe vârf de deal, vântul duce tot gunoiul în sat. Pe timp de vară, dacă este supraîncărcată, gunoiul arde încontinuu. Este problema cea mai dureroasă a satului", a menţionat Gorceac.



În satul Dănceni locuiesc 2.800 de oameni, iar în Suruceni - 3.100.