Sănătatea locuitorilor Capitalei costă 1200 de lei. Vinovatul de putoarea din Chişinău s-a ales cu o amendă

Putoarea din Chişinău s-a soldat doar cu o amendă în mărime de 1.200 de lei. În cadrul unei noi runde de audieri publice la Parlament, referitoare la mirosul urât care sufocă oraşul şi localităţile din împrejurimi, s-a ajuns la concluzia că principalul vinovat pentru această situaţie ar fi staţia de epurare, care nu funcţionează corespunzător. Ca urmare, conducerea întreprinderii s-a ales cu penalizare.

"A primit amendă 1200 de lei conform codului contravenţional. Plătită în 72 de ore, adică 600 de lei, aşa-i codul contravenţional", a spus IULIANA CANTARAGIU, secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării.



Se pare că nu scăpăm în curând de putoarea din Chişinău.Asta în condiţiile în care, secretarul de stat la Ministerul Mediului a mai declarat că au mers în inspecţie la mai mulţi agenţi economici, bănuiţi că ar arunca deşeuri în râul Bâc, doar că nimeni nu a fost amendat. Şi asta deoarece acest lucru nu intră în competenţa Ministerului şi că decizia finală aparţine Procuraturii. În replică la amenda şi criticile primite, cei de la "Apă-Canal Chişinău" spun că de vină este compania contractată să modernizeze staţia de epurare.



"Din păcate avem întârzieri, nu ne putem lăuda cu cel mai contractor, situaţia de la staţie ne indică o întârziere care se estimează la un an de zile deja. Acesta invocă diverse motive", a spus NATALIA LIPCA, manager de proiect renovarea staţiei de epurare.



Proiectul de modernizarea a stației de epurare costă peste 24 de milioane de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. Acesta prevede construirea unei noi linii de tratare a nămolului, dar şi a unei noi staţii de pompare a apelor uzate. În timp ce autorităţile responsabile nu pot găsi sursa mirosului şi acţiona în consecinţă, specialiştii în sănătate bat alarma şi spun că nivelul de poluanţi în aer depăşeşte de câteva ori norma admisibilă. În aceste condiţii, preşedintele Comisiei mediu şi dezvoltare regională Violeta Ivanov a solicitat ca să fie creat un grup de lucru, care să găsească urgent soluţii.



"Această situaţia nu mai poate fi tolerată, nu mai putem aştepta un an sau doi. Ci am să rog foarte mult, ministerul Mediului iniţiatorul, dar o să mă adresez şi doamnei prim-ministru ca să creeze în mod de urgenţă un grup de lucru care să vină cu soluţii urgente", a spus VIOLETA IVANOV, preşedintele Comisiei mediu şi dezvoltare regională.



Finalul şedinţei s-a lăsat cu scandal. Activistul civic Sergiu Postică a rămas nemulţumit de faptul că nu s-a luat nicio decizie.



"Haideţi cineva să răspundă, prim-ministrul să se ducă în alte ţări. Cine răspunde în ţara asta? Într-o ţară normală şi dezvoltată, în aşa condiţii, îşi dă demisia, iaca şi directoul Apă-Canal, se face că nu-i vinovat, nimeni nu răspunde, ne înăduşim", a spus SERGIU POSTICĂ, activist civic.



Anterior, şi preşedintele PDM Pavel Filip a declarat că în aşa situaţie, premierul Maia Sandu ar trebui să convoace de urgenţă comisia pentru situații excepționale, pentru a găsi soluţii.