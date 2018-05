Samsung îmbunătăţeşte funcţiile de gaming pe televizoarele sale high-end

Televizoarele nu mai sunt de mult dedicate preluării semnalului video de televiziune, acestea devenind adevărate display-uri inteligente cu capabilităţi avansate pentru mai multe categorii de utilizatori. Gamerii le folosesc în special pentru console precum PlayStation 4 şi Xbox One, iar Samsung pare să ofere o atenţie mai mare pentru funcţiile care să le ofere o experienţă de joc mai plăcută. Gama de televizoare high-end de la Samsung primeşte astfel suport pentru tehnologia FreeSync printr-un update de software, scrie go4it.ro.

Funcţia de rată de împrospătarte dinamică era promisă încă de la anunţul acestor televizoare, însă software-ul Samsung nu era gata pentru lansare. Astfel, la doar câteva săptămâni după ce aceste modele au ajuns pe rafturile magazinelor, producătorul coreean a adăugat funcţia care este compatibilă cu standardul FreeSync printr-un update.

Momentan, doar consolele Xbox One (modelul original, One S şi One X), cât şi PC-urile echipate cu plăci grafice produse de AMD sunt compatibile cu FreeSync, însă în viitor, noi dispozitive ar putea adopta acest standard. Practic, FreeSync sincronizează rata de împrospătare a ecranului cu numărul de cadre pe secundă din joc, eliminând astfel efectul neplăcut de "tearing" din jocuri şi reducând latenţa dintre apăsarea butonului pe controller şi acţiunea de pe ecran.

Funcţia se găseşte în meniul dedicat „Game Mode” din software-ul Samsung, dar vine însă cu nişte limitări şi precizări. În primul rând, FreeSync funcţionează doar în rezoluţie Full HD pe televizoarele Samsung, deci cei care sperau să se joace pe PC sau Xbox One X în 4K cu această capabilitate activă, nu vor putea. Apoi, Samsung spune că există posibilitatea ca setarea de luminozitate să aibă un comportament ciudat atunci când funcţia este activă.

Actualizarea este compatibilă cu televizoarele din gama NU8000 (Premium UHD) şi cu modelele din gama QLED: Q6FN, Q7FN, Q8FN şi Q9 FN. Software-ul poate fi descărcat pe un stick USB şi instalat manual pe televizor, sau poate fi realizat direct de pe acesta prin intermediul conexiunii la internet.