Șamanii, despre pandemie în 2022. Previziunile par a fi îmbucurătoare (VIDEO)

2022 va fi anul în care va înceta pandemia de COVID-19. Predicția le aparține șamanilor din Peru, care au făcut tradiționalele ritualuri de sfârșit de an și au lansat premoniții pentru anul viitor.



Cea mai așteptată predicție este cea în privința pandemiei, iar veștile par să fie bune.

”Am făcut un ritual pentru a avea pace în întreaga lume și pentru ca pandemia să se termine și să se retragă din lume. Să nu mai afecteze ființele umane. Pandemia se va încheia în acest an. După ce am consumat Ayahuasca, o băutură indigenă, și San Pedro, un tip de cactus, am stabilit acest lucru.”, a declarat Walter Alarcon, șaman.



Șamanii prezic și o reducere a conflictelor și tensiunilor, inclusiv la granița Rusiei cu Ucraina. Aceștia au făcut ritualuri cu pozele președinților Joe Biden, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și au dat asigurări că, grație incantațiilor lor, nu se va ajunge la război.