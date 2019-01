Salvează vieţi fără a cere ceva în schimb: Un bărbat din Bălţi a donat sânge de peste 40 de ori

Salvează vieţi fără a cere ceva în schimb. Este povestea lui Alexandru Radu, un bărbat de 46 de ani, care a donat sânge de peste 40 de ori. Cea mai mare recompensă este să ştie că poate salva pe cineva de la moarte. Alexandru Radu, de la Bălţi, a donat pentru prima dată sânge când avea 17 ani.

De atunci s-au scurs aproape trei decenii, dar spune că îşi aminteşte şi acum cu lux de amănunte cum micuţul pe care l-a salvat a ajuns cu arsuri la spital.



"Au făcut o excepţie medicii de la Bălţi şi prima mea donare a fost nu într-o sală, aşa cum este aici, programaţi, era sală de operaţie, terapie intensivă, copilul era într-un pat sub aparate, cu becuri speciale. După aceea, tot cu acel copil de câteva ori încă am mai fost cu un grup de donatori", a spus donatorul de sânge, Alexandru Radu.

Ca şi ceilalţi membri ai familiei lui, bărbatul are o grupă sangvină foarte rară.



"Bunicul, asta tatăl mamei, cu acelaşi grupă şi rezus, zero negativ sau prima negativă, mama, mătuşa mea, eu, toţi avem această grupă. Bunicul a fost donator emerit al Uniunii Sovietice, avea o insignă sub formă de o picătură de sânge, mică, mică", a spus donatorul de sânge, Alexandru Radu.



De mai bine de opt ani, bărbatul vine la fiecare două luni la Centrul de Transfuzie a Sângelui din Capitală. Alexandru Radu nu-i ştie la cine a ajuns sângele lui. Medicii spun însă că o singură donaţie poate salva trei oameni. Astfel, un simplu calcul arată că bărbatul a reuşit să ajute până acum peste 120 de persoane.



"Nu îi cunosc, întradevăr nu îi cunosc. Toată satisfacţia, că faci ceva bine, eşti un eroi, dar necunoscut în secret, nimeni nu ştie de unde şi la cine ajunge", a spus donatorul de sânge, Alexandru Radu.



Pentru că donează periodic, Alexandru are și un carnet de donator.Acesta îi permite să meargă gratuit cu transportul public din Chișinău şi beneficiază de reduceri la perfectarea actelor.



"Domnul Alexandru este un donator disciplinat şi un donator care a tins şi tinde spre a fi un donator voluntar sistematic care în permanenţă vine în ajutorul de salvări de vieţi omeneşti, anume cei care necesită prima grupă negativă", a spus vicedirectorul Centrului de Transfuzie a Sângelui, Doina Banari.



În 2018, la Centrul de Transfuzie au ajuns aproape 59 de mii de persoane. Prima grupă de sânge cu RH-ul negativ este cea mai rar întâlnită în Moldova. Doar 16 sută din populație o au.