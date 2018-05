Salvează o viaţă! Donează scaunele auto pentru copii pe platforma online baby4baby.org

Scaunele auto sunt esenţiale pentru siguranţa copiilor. În acest context, la iniţiativa preşedintelui Parlamentului a fost lansată o platformă online de donare a scaunelor. Şeful legislativului a fost printre primii care au oferit un exemplu de generozitate.



"Cu un singur clic schimbi viaţa unui copil, alături de campanie de caritate "Un scăunel din inimă"



"Este foarte important, deoarece, în fiecare an, 15 copii din Republica Moldova mor din cauza că nu sunt puşi în scaune auto", a spus Daniel Ballmann, expert elveţian



Iuliana Ivanov care are 4 copii şi este însărcinată cu al cincilea. Banii nu-i mai ajungeau niciodată pentru a cumpăra scaune auto.



"Noi de fiecare dată când mergem în deplasări nu avem. Ţin copilul aşa în braţă strâns la mine. Va fi de mare folos pentru noi. Ca să punem bani deoparte pentru un scăunel cred că... ne gândeam ca banii să îi depunem în altceva, îi prea scump pentru noi", a menţionat Iuliana Ivanov, beneficiară.



O altă beneficiară a proiectului este familia Fanariuc, care are şapte copii.



"Acum, când avem un scaun auto, ne vom folosi. Când mergeam peste hotare, împrumutat scaunele auto", a spus Alexandru Fanariuc, beneficiar.



Oamenii şi autorităţile apreciază iniţiativa de a dona scaune familiilor care nu îşi pot permite să le cumpere.



"Eu personal fiind tată a doi copii, uite degrabă să ştii că scăunelul cela pentru anii zero plus deja nu îmi va trebui şu după aia cu mare drag am să-l donez şi eu mai departe."



" Inspectoratul Naţional de Patrulare dar şi poliţia în general salută această iniţiativă. O frânare bruscă orice din aceste activităţi poate duce la traumarea copiilor", a spus Pavel Apostol, şeful serviciului "Info Trafic".



"Scăunelele vor trece o testare minuţioaasă din partea specialiştilor de automobile din Republica Moldova, pentru că şi acestea au un termen de utilizare şi există riscă că şi acestea ar putea fi implicate în accidente", a declarat Virginia Mandalac, manager de proiect.



Toţi cei care vor să doneze sau să primească un scaun auto pot accesa site-ul baby4baby.org.