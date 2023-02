Salvatorii continuă să facă minuni în Turcia şi Siria. Mai mulți supraviețuitori, scoși de sub ruine după 100 de ore de la cutremure

Salvatorii continuă să facă minuni după cutremurele devastatoare din Turcia şi Siria. Mai mulți supraviețuitori au fost scoși de sub ruine chiar şi după 100 de ore de la cutremure.

În ciuda eforturilor supraomenești ale echipelor de intervenţie, bilanţul victimelor din ambele ţări creşte dramatic. Vineri după amiază numărul persoanelor decedate a depăşit 21 de mii. Temperaturile scăzute, foamea şi disperarea au cuprins sute de mii de oameni rămași fără adăpost după cea mai mare tragedie din regiune din ultimele decenii.



Mai multe persoane au fost salvate în noaptea de joi spre vineri. Printre cei care au supravieţuit la 100 de ore după seism sunt un băiat de 15 ani şi sora lui de 13 ani, din provincia Kahramanmaraş.



Tot în Kahramanmaraş salvatorii au scos la suprafaţă o femeie şi pe fiul ei, care au rezistat sub dărâmături peste 101 ore. Astfel de miracole ridică moralul echipelor de salvare, care duc o luptă contracronometru pentru fiecare viaţă aflată la limită sub tone de fier şi moloz.



"Picioarele noastre nu ating pământul în acest moment. Ne simțim grozav. Chiar dacă lucrăm în condiții dificile, nimeni nu cedează, nu avem oboseală. Am auzit cea mai frumoasă voce din lume."



În Hatay, o fetiță de șapte ani a fost salvată după 95 de ore. Micuţa Asya a fost transportată la spital, starea ei de sănătate fiind stabilă şi în afara oricărui pericol.



O salvare miraculoasă a avut loc la 94 de ore după cutremur şi într-un cartier din Gaziantep, oraş complet devastat de cutremure. Un tânăr de 17 ani a rămas blocat sub dărâmături după ce blocul de cinci etaje în care locuia s-a prăbuşit. Băiatul a fost scos de sub ruine în scandările salvatorilor, poliției, echipelor sanitare și ale apropiaţilor.



După ce a fost scos de sub blocul dărâmat, adolescentul și-a revăzut tatăl, mama și fratele. Cu toții au izbucnit în lacrimi de fericire. Băiatul a povestit că a supraviețuit bând propria urină.



Sute de mii de persoane din Turcia si Siria au rămas fără adăpost în mijlocul iernii. Mulți oameni și-au amenajat adăposturi în parcări de supermarketuri, moschei, pe marginea drumurilor sau printre ruine. Supraviețuitorii sunt în nevoie disperată de hrană, apă și căldură.



Dar speranțele că mulți alții vor fi găsiți în viață printre ruinele miilor de clădiri prăbușite în orașele și localitățile din regiune se diminuează. Sunt încă zone afectate în care echipele de intervenție nu au ajuns. Vremea pune în dificultate și misiunile de salvare. Sunt minus 4 grade, iar șansele de salvare scad, de la o oră la alta.



"Mulţumim mult tuturor care ne ajută. Durerea noastră este foarte mare. Au fost 7 persoane prinse sub dărâmături. Trei bărbaţi se mai află acolo. Astăzi este a 5-a zi de când au rămas blocaţi. A nins, a plouat peste ei, sunt plini de praf. Nu ne gândim la noi acum, dar la ei."



Cutremurul din Turcia se situează pe locul șapte în topul celor mai mortale dezastre naturale din acest secol, înaintea cutremurului și tsunami-ului din Japonia din 2011 și aproape ca bilanț de cel din Iran, în 2003, când au decedate 31.000 de oameni.

Autoritățile din Turcia au declarat stare de calamitate în 10 provincii, pentru trei luni, și susțin că sinistrații vor fi cazați în hotelurile din Antalya. Până vor ajunge acolo, oamenii luptă pentru supravieţuire.



AMB