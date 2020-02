Salvatorii care activează în parcul Valea Morilor trec exerciții de simulare a unui înec

Echipa salvatorilor care activează în parcul public Valea Morilor este formată din patru tineri."Se începe cu îmbrăcarea echipamentului de iarnă, apoi se pune funia de semnalizare, după care se îmbracă greutățile pe el și tot odată se îmbracă compensatorul cu butelia de aer”, a spus scafandrierul, Victor Pop.Conform regulamentului, scafandrierii au la dispoziție șase minute pentru a salva o victimă. Iar pentru a face față, aceștia activează în echipă."Scafandrierii prezenți au obligațiunile lor. Primul scafandrier e cel care pleacă sub apă, al doilea este cel care îl conduce și al treilea este în caz că ceva pleacă sub apă. Zi de zi este prezent pe stație medicul. Noi când scoatem victima, medicul îi acordă primul ajutor", a spus scafandrierul, Victor Pop.Nelipsit este și medicul care are misiunea de a readuce la viață victimele scoase din apă.Șeful Staţiei, Stanislav Ceaglei, afirmă că aceste simulări sunt necesare atât pentru pregătirea fizică, cât și morală."Aceste exerciții noi le facem zilnic. Astăzi, facem scufundări la distanța de 50 de metri de la mal. Scafandrii și salvatorii trebuie să fie fizic și moral pregătiți, ca să facem față și să salvăm persoanele care se odihnesc la lacurile municipale", a spus şeful Staţiei, Stanislav Ceaglei.În municipiul Chișinău activează zece stații de salvare și 80 de salvatori.