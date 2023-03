Salvare miraculoasă! Un cuplu de civili din Ucraina a supraviețuit, în pofida rănilor grave și condițiilor extreme

"După ce a avut loc atacul, a fost rănit un om. Din această cauză, ei nu au putut fugi. Am văzut cum femeia a ajutat bărbatul să se ascundă de inamic în spatele maşinii."Bărbatul a fost grav rănit în urma atacului, iar soţia sa, Valeria Ponomariova, i-a bandajat rănile cu ceea ce avea la îndemână. În scurt timp, ea a observat drona și a început să strige după ajutor, chiar dacă nu știa dacă aparţine militarilor ucraineni sau ruși."M-am întors, m-am aşezat în genunchi şi am început să strig din răsputeri. Nu am ştiut cine şi ce a zburat spre noi."Soldaţii ucraineni care ghidau drona au încercat prin diverse metode să-i arate femeii încotro trebuie să se îndrepte."Am încercat să le arătăm un traseu sigur. Acolo a fost săpat un caponier mare pentru echipament, este o groapă uriașă. Era posibil să se ascundă acolo, inamicul a tras din artilerie. Deoarece oamenii nu ne-au înțeles semnele, a trebuit să venim cu ceva mai ușor de înțeles pentru a explica ce să facă și unde să meargă."Astfel, unul dintre soldaţi a scris pe o foaie lipită de dronă textul "Mergi după mine." şi aşa, femeia a reuşit să găsească ajutor pentru ea şi pentru soţul ei."Eu alergam, iar în faţa mea erau mine mari. Atunci, drona a început să se învârte şi am început să înţeleg că îmi arată să le înconjor, că pot face asta."În cele din urmă, femeia a ajuns în siguranţă la militarii ucraineni, dar soţul ei a fost lăsat să zacă în tanşee, unde a stat 30 de ore."Am auzit că plouă tare şi apoi am început să tremur. Am văzut că stau într-o tranşee, ploua şi îmi este frig şi am înţeles că trebuie să fac ceva."În pofida rănilor grave pe care le-a suferit, Andrei Bogomaz a supravieţuit şi a reuşit cu propriile forţe să ajungă la militarii ucraineni. Medicii au scos din corpul său 30 de fragmente metalice, inclusiv 4 schije din cap. Bărbatul a suportat şase intervenţii chirurgicale complicate."Având în vedere gravitatea rănilor, nu am crezut că bărbatul va supraviețui. A pierdut mult sânge, iar noi nu am avut ocazia să-i acordăm primul ajutor. Nu existau garouri, nimic care să oprească sângerarea."A doua zi dimineaţa, militarii ucraineni i-au trimis Valeriei un filmuleţ cu soţul ei." În video el a spus: Salut, iubito. Sunt viu."Cei doi cred că e o minune faptul că au reuşit să rămână în viaţă."Cred că noi am supravieţuit ca să povestim această istorie întregii lumi."Pe acest caz a fost pornită o amplă investigaţie, iar recent autorităţile ucrainene au prezentat o înregistrare audio a unui presupus militar rus care ar fi fost implicat în bombardamentele din acea zi."Am ucis astăzi un om.- Tu?- Da.- Pe cine?- Nu ştiu cine este.- Era ucrainean?- Da.- A mers pe acolo unde nu trebuia?- Mergea o maşină şi eu am atacat-o dintr-un BMP. Acolo era o femeie. Ea a supravieţuit, dar bărbatul nu.- Clar."Săptămâna trecută, comisia internaţională a ONU, care investighează crimele comise în războiul din Ucraina, a prezentat un raport în acest sens. Investigaţia arată că autoritățile ruse au comis crime de război de amploare în Ucraina, inclusiv atacuri asupra civililor și asupra infrastructurii energetice, omoruri intenționate, detenții ilegale, tortură şi viol, precum și deportări de copii.