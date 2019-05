Salma Hayek, mândră de părul său alb. Cum arată actriţa nominalizată la Oscar la 52 de ani

A fost considerata un sex-simbol la Hollywood inca de la scena-iconica de dans din "From Dusk Till Dawn". In varsta de 52 de ani insa, Salma Hayek crede ca frumusetea unei persoane vine din interior, scrie filmnow.ro.

Pentru a le demonstra fanelor ca nu face afirmatii despre increderea in sine doar de dragul publicitatii, actrita nascuta in Mexic a publicat o poza care arata ca stie sa imbatraneasca frumos si cu gratie.

Pe contul ei de Instagram, Salma si-a facut un selfie care ii scoate in evidenta firele de par carunte: "Mandra de parul meu alb".

Hayek si-a inceput cariera ca actrita si model in Mexic. Marele debut din SUA a fost alaturi de Antonio Banderas, in "Desperado", film urmat de "From Dusk till Dawn", in care a jucat cu George Clooney.

Actrita a marturisit in interviuri ca a fost constienta, de-a lungul anilor, ca oamenii o perecep ca pe o femeie frumoasa, dar ca, in acelasi timp, ea crede ca frumusetea vine din interior: "Trebuie sa te iei ca atare, sa te iubesti si sa dai tot ce e mai bun", a spus ea pentru InStyle. "Cuvintele mele sunt valabile pentru silueta unei persoane, dar si pentru alte trasaturi, care nu tin de fizic", a adaugat ea.

"Trebuie sa te tratezi cu un simt dezvoltat al umorului si sa nu te iei prea in serios. Trebuie sa fii bun cu tine. Iar asta nu e un lucru usor, nu-i asa?" La 52 de ani, Salma Hayek inca are o cariera infloritoare ca actrita si producator. Acum filmeaza in Marea Britanie pentru o noua drama, "Molly", alaturi de Elle Fanning, Laura Linney, Chris Rock si Javier Bardem.

Candva decisa sa renunte la actorie, Salma a povestit ca si-a regasit increderea cu ajutorul sotului sau, Francois-Henri Pinault, cu care este casatorita din februarie 2009. Cei doi au impreuna o fetita in varsta de sapte ani, Valentina, iar actrita a spus ca nu a fost despartita niciodata de familie mai mult de doua saptamani.