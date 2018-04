Salcâmi, paltini de câmp şi jugastru. Peste 400 de voluntari au sădit 50.000 de copaci la marginea satului Copceac

Peste 400 de voluntari au sădit 50 de mii de copaci la marginea satului Copceac din raionul Ştefan Vodă. Pe o suprafaţă de 14 hectare, de la mic la mare, au plantat salcâmi, paltini de câmp şi jugastru.



Cei mai fericiţi de faptul că vor avea o pădure aproape de sat sunt localnicii:



"Plantăm arbori pentru îmbunătăţirea aerului. Când o să fie pădurea o să vin aici o să ud. O să vin cu colegii la iarbă verde pentru a ne odihni".



"Am ieşit să sădim, să fie pentru viitorul satului, pentru viitorul copiilor, a nepoţilor noştri, pentru un sat european".



"Este important pentru sănătatea oamenilor".



În ajutor au venit şi zeci de tineri din cadrul instituţiilor de învăţământ din Chişinău şi Ştefan Vodă, dar şi din cadrul altor organizaţii din ţară.



"Suntem de la Universitatea Agrară am venit să facem fapte bune. Moldova are nevoie de păduri", a spus un tânăr.



"E foarte important să ajutăm natura. Iar când se adună atâţia oameni din propria iniţiativă e minunat", a menţionat o tânără.



Iniţiativa de a planta o pădure îi aparţine primarului localităţii.



"Această zonă s-a ales din cauză că 45 de ani aici nu a fost plantat absolut nimic, stătea terenul degeaba", a declarat Vasile Ţânţar, primarul satului Copceac, Ştefan Vodă.



La plantarea arborilor a participat şi ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.



"Pădurea acesta e sănătate şi cu asta trebuie să ne ocupăm, dar să avem grijă şi de pădurile pe care le avem. Pe parcursul a doi ani de zile planificăm să extindem pădurile la 130 de mii de hectare", a subliniat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Arborii au fost procuraţi din banii alocaţi de primărie, PNUD dar şi Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD.



"Prin această activitate se ating mai multe beneficii printre care extinderea suprafețelor forestiere, crearea coridorului ecologic, sechestrarea carbonului şi reducerea efectelor schimbărilor climatice. Ne bucură foarte mult că astfel de iniţiative au loc", a precizat Inga Podoroghin, , reprezentant PNUD.



"Mă bucur văzând că astfel de evenimente sunt şi în Moldova. Şi am vrea ca cei care ne văd să preia această experienţă ca în toate satele Moldovei să fie făcute astfel de activităţi să înverzim", a conchis Victor Roşca, director IFAD.



În Moldova pădurile constituie 11 procente din întreg teritoriul ţării.