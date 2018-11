Salcâm, arţar şi stejar. Peste 150 de voluntari au plantat o pădure întreagă la marginea satului Popeasca

Peste 150 de voluntari au plantat o pădure întreagă la marginea satului Popeasca, raionul Ştefan Vodă. Aceştia au sădit puieţi de salcâm, arţar şi stejar pe o suprafaţă de 15 hectare.



Timp de trei zile, voluntarii au plantat mii de copaci pe dealul din localitate.



"Am venit aici cu prietenii pentru a planta fapte bune. Contează mult natura pentru mine şi pentru că cred că fiecare dintre noi este responsabil de a lăsa o faptă bună pe această planetă. "



"Sunt voluntar din cadrul Organizației Mondiale de Imigrație. Am venit aici pentru că niciodată nu am mai sădit copaci și îmi pare foarte interesant."



Primarul localităţii spune că această zonă avea mare nevoie de a fi împădurită, mai ales că se află în apropiere de râul Nistru.



"Pentru localitate şi la general pentru tot mediu este important de a sădi un arbore pentru viitorul nostru. Toţi împreună facem aceste fapte bune pentru înverzirea plaiului natal", a declarat Ion Osipov, primar al satului Popeasca.



Proeictul este implementat de mai mulţi oameni de afaceri şi ONG-uri, cu suportul Guvernului Austriei.



"Ceea ce se desfășoară aici este o campanie foarte frumoasă. În cadrul acesteia, noi, împreună cu voluntarii, plantăm copaci pe 15 hectare. Suntem convinși că asta va ajuta la îmbunătățirea calității aerului", a zis Alex Karner, reprezentat al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare.



Organizatorii planifică să planteze în jur de un milion de copaci în toată ţara.



"Astfel de evenimente am început să le organizăm din 2015, cu scopul de a aduce oamenii din afara orașelor în natură să se cunoască reciproc și să contribuie cu efortul lor unui proces de reîmpădurire. Pentru că suntem la coada țărilor cu suprafața împădurită din Europa”, a menționat Petru Vinari, organizator.



În Moldova, pădurile ocupă doar 11 procente din teritoriul ţării. Pentru comparaţie, în ţările europene media este de 29 la sută.