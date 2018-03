Salariul în plic, continuă să persiste. Aproape şase la sută din populaţie ridică salarii nedeclarate

În pofida amenzilor usturătoare pentru angajatorii care oferă salarii în plic, acest fenomen continuă să persiste. Potrivit datelor oferite de Biroul Național de Statistică, aproape şase la sută din populaţie ridică salarii nedeclarate, iar cel mai des se întâmplă în comerț şi agricultură.



Este şi cazul Mariei Fotescu din satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei. Femeia a lucrat mai bine de 30 de ani în agricultură, dar când s-a pensionat s-a ales cu o alocaţie minimă. Ea recunoaște că asta s-a întâmplat din cauză că o parte din salariu l-a primit în plic, iar ultimii opt ani a muncit la negru.



"Lucram zi și noapte.Dar nu știu pentru ce, mii tare obijduitor. Opt ani nu sunt trecuți nicăieri. Am muncit din greu la pământ, am strâns roada, am prășit, am dus-o în depozit. Dar, pentru ce?!"



În situații asemănătoare sunt și alți locuitori ai satului Bilicenii Vechi. Oamenii spun că sunt nevoiți să accepte cerințele impuse de angajator, dacă își doresc un loc de muncă.



"M-a înregistrat pe o foaie acolo, în caz că vine un control să arate că sunt înregistrat, dar în realitate banii nu se duc nicăieri. Le-am spus să-mi dea carnetul de muncă să-l văd și nu mi l-au dat."



"Asta e rentabil pentru angajator, el dă 2200 oficial și încă 3 mii de lei în plic.Se merită, ca să nu plătească impozite."



Șeful Inspecției Teritoriale de Muncă Bălți susține că de cele mai multe ori oamenii depun plângeri despre salariile în plic sau munca la negru doar în urma unui conflict cu angajatorul sau atunci când ies la pensie.



"Dar e foarte greu de demonstrat acest lucru pentru că ei nu se adresează atunci când iau salariul în plic. Dar vin la Inspecția Muncii peste un an, peste jumătate de an, a declarat Serghei Strul, şef Inspeciţia Teritorială de Muncă Bălţi.



Angajatorii care dau salariile în plic riscă o amendă de până la 75 de mii de lei pentru fiecare angajat.