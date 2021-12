Salariile judecătorilor CC vor creşte până la 60 mii de lei. Parlamentul a votat proiectul de lege reexaminat

Salariile judecătorilor Curţii Constituţionale vor creşte din ianuarie cu 34 la sută şi vor constitui aproape 60 de mii de lei. Majoritatea parlamentară a votat proiectul de lege reexaminat, din care a fost exclus amendamentul care permitea dublarea lefurilor membrilor CC, până la 82 de mii de lei.

Dezbaterile asupra proiectului de lege s-au lăsat cu replici aprinse între majoritate şi opoziţie. Deputaţii Blocului Comuniştilor şi Socialiştilor i-au cerut şefului Comisiei economie, buget şi finanţe să spună cu exactitate cât va constitui salariul judecătorilor Curţii Constituţionale din anul viitor. Dumitru Alaiba însă a evitat, invocând că nu deţine datele exacte.



"Dacă se poate, să ne spuneţi nouă, cetăţenilor, care va fi în cele din urmă, din anul viitor, salariul unui judecător de la Curtea Constituţională? Pentru că după calculele noastre asta s-ar primi plus 15 mii.", a spus petru Burduja, deputat BCS.



"După calculele dumneavoastră sunt plus 15 mii. În realitate este ceva mai puţin. Este adevărat că o creştere parţială a fost menţinută conform altui amendament.", a spus Dumitru Alaiba, şeful Comisiei economie, buget şi finanţe.



"Bine, nu sunt 15 mii, sunt 13, dar de la asta nu e mai uşor. Totuşi, care este salariul, în cele din urmă?", a întrebat Petru Burduja.



"Eu chiar nu vreau acum să dau fix în fix, pentru că o să fiu inexact. Eu nu vreau să joc cu aproximări şi rotunjiri.", a răspuns Dumitru Alaiba.



"Domnule Alaiba, eu vă rog, luaţi legătura cu domnul ministru al Finanţelor şi întrebaţi exact care este suma, leu în leu, exact, vă rog.", s-a adresat Igor Grosu, preşedintele Parlamentului



Comuniştii şi socialiştii nu s-au lăsat şi au continuat să facă matematică în jurul salariilor judecătorilor Curţii Constituţionale.



"Dacă domnul Alaiba nu vrea să facă o simplă matematică, la 44 de mii, care astăzi este salariul judecătorilor Curţii Constituţionale, dacă mai adăugăm 15, aproximativ va fi 59 de mii. Gde-to tak, plius-minus. Să cunoască toţi cetăţenii Republicii Moldova.", a spus Vasile Bolea, deputat BCS.



"În armată în aşa cazuri se răspunde "Primerno stolika, skolika i esti.”, a replicat Vladimir Voronin, deputat BCS.



"Dacă cuiva îi place salariul de membru al Curţii Constituţionale sau de deputat, nu are decât să devină.", a spus Oazu Nantoi, deputat PAS.



După acest schimb de replici, preşedintele Parlamentului a supus votului proiectul de lege reexaminat. 59 de deputaţi PAS au susţinut proiectul de lege. După anunţarea voturilor a urmat o altă rundă de replici între majoritate şi opoziţie.



"Prin revotarea acestui proiect aţi majorat salariile membrilor Curţii Constituţionale cu 34%.", a spus Vasile Bolea.



"Mulţumim pentru calcule. Mai bine să-i plătească statul, decât culiocarii şi bandiţii, pentru că atunci când îi plăteşte statul ei sunt responsabili în faţa statului. Şi toţi oamenii care vin să muncească în stat să fie plătiţi de stat, dar nu de bandiţi, de Bahamas şi de culiocari.", a subliniat Igor Grosu.



Conform proiectului de lege votat iniţial, salariile judecătorilor Curţii Constituţionale urmau să crească până la 82 de mii de lei. Amendamentul privind majorarea lefurilor nu a avut însă avizul pozitiv al Guvernului.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a dat atunci vina pe grabă. Şefa Comisiei Juridice, Numiri şi Imunităţi, Olesea Stamate, a recunoscut însă că a ştiut că modificarea nu a primit avizul executivului. Preşedintele Maia Sandu a refuzat să promulge legea şi a restituit-o în Parlament.