Salariile întârzie la Bălţi! Angajaţii de la Drumuri n-au primit bani din ianuarie

foto: PUBLIKA.MD

Angajații Direcției Reparații și Construcții Drumuri din Bălți stau de două luni fără salarii. Oamenii spun că nu și-au primit banii pentru ianuarie și februarie, iar conducerea instituției îi hrănește cu promisiuni. Motivul - nu sunt fonduri, deoarece întreprinderea a suportat cheltuieli mari după ce a preluat şi atribuţiile companiei care se ocupa de salubrizarea oraşului.



"Problema a apărut de când s-a schimbat directorul. Până atunci primeam regulat. Nu știm ce s-a întâmplat. "



"Trăim din împrumuturi. Luăm bani de la rude, prieteni. Nu avem încotro. Noi ne facem munca cinstit, cineva trebuie să facă aceste lucrări."



"Lucram o lună și la sfârșit primeam salariile, era totul în regulă. E pentru prima dată când nu ne achită lefurile pentru două luni.Sperăm că problema se va rezolva cât mai repede. "



"S-a mai întâmplat să nu primiți salariile?- Așa ceva nu am avut. Mai întârziau câteva zile, dar nu ca acum. Primăria trebuia să transfere bani, dar nu a făcut-o, de aceea, nu ne plătesc leafa."



Administrația întreprinderii susține că problemele au apărut după ce, în decembrie, i-a fost pusă în cârcă şi sarcina evacuării deşeurilor. Suma salariilor restante se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.



"Avem probleme financiare, deoarece, în ultimul timp, am avut cheltuieli pe care nu le-am planificat. Încercăm să rezolvăm problema", a spus Anatolie Pasicinea, Director interimar al întreprinderii DRCD Bălți.



Întreprinderea Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți are peste 170 de angajaţi.