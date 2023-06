Salariile din sistemul medical vor fi majorate. "Nu mai vreau să ne jucăm cu sume mici"

Salariile angajaţilor din sistemul medical vor fi majorate. Declaraţia a fost făcută de către ministru Sănătăţii Ala Nemerenco Radio Moldova, citat de IPN. Potrivit ministrului, la următoarea rectificare a bugetului de stat, planificată pentru perioada iulie – august, va fi examinată această posibilitate. Majorările ar putea fi aplicate începând cu 1 septembrie sau 1 octombrie.

Ala Nemerenco a mai declarat că deși salariile angajaților din sistemul medical au fost majorate în ultimii ani, acestea rămân demotivante în comparație cu perioada îndelungată de studii necesare acestei meserii.

„Am calculat deja o majorare de salariu pentru acest an, ține de aprobarea bugetului de asigurări medicale prin rectificarea bugetului de stat, care va avea loc în iulie-august. Banii trebuie aprobați prin Parlament și din toamnă, sperăm din 1 septembrie sau 1 octombrie, vom avea o majorare de salarii. Sunt cifre mari, eu nu mai vreau să ne jucăm cu sume mici care nu sunt sesizabile pentru lucrătorii medicali. Pierderea lucrătorilor medicali din sistem nu este legată strict de salariu, ci de infrastructura în care medicul pleacă să locuiască, nu doar de infrastructura în care va activa. Un medic într-un sat va pleca cu familia și copiii. Soțul sau soția nu au ce face în acel sat. Este un stres pentru întreaga familie”, a spus Ala Nemerenco pentru Radio Moldova.

Totodată, ministrul Sănăţii susţine că statul va majora indemnizațiile pentru tinerii specialiști și va compensa cheltuielile de transport pentru cei care fac naveta.





„Fiecărui medic din Chișinău care face naveta în Orhei, Căușeni, localitățile din jurul Chișinăului trebuie să le oferim compensarea acestor cheltuieli pe care ei le suportă din salariu. Am făcut calculele, ca să acoperim o distanță de 70 de kilometri de la locul lor de trai. Negociem cu Ministerul Finanțelor ca să obținem aceste indemnizații. De asemenea, cele 120 de mii de lei care sunt plătite pentru absolvenții care pleacă în localitățile unde are nevoie sistemul de sănătate, sunt oferite în trei tranșe, în primii trei ani. Noi am obținut ca după primele șase luni să i se ofere această sumă integral. Cu acești bani pot să-și ia un credit, să-și asigure un loc de trai sau să-și procure o mașină ca să facă naveta. De asemenea, este planificată majorarea și acestei indemnizații”, a spus ministrul Sănătății.