Salariile deputaţilor vor creşte de anul viitor până la 19.500 lei, al preşedintelui ţării - până la 21 de mii de lei, în timp ce profesorii vor primi doar 6000 de lei

Salariile deputaţilor vor creşte de anul viitor până la 19.500 de lei, potrivit proiectului Bugetului de Stat pentru anul viitor, aprobat vineri de Guvern. Documentul prevede şi majorarea salariului preşedintelui ţării până la 21 mii de lei.



"Potrivit proiectului legii Bugetului de Stat pentru anul viitor, salariul unui deputat va crește cu 1400 de lei și va ajunge la 19 mii 500 de lei. Președintele țării urmează să primească lunar cu 1500 de lei mai mult, adică 21 mii de lei. Și asta în timp leafa unui profesor va crește doar cu 316 lei și va fi, în medie, 6000 de lei.



Fostul premier Ion Chicu susţine că din prevederile proiectului Bugetului de Stat pentru 2022 reiese că salariile deputaților şi conducerii de vârf vor fi majorate cu 7,7%, în timp ce ale cadrelor didactice doar cu 5,6%. El susţine că e prima dată când proiectul nu a fost discutat cu sindicatele, patronatele şi administraţiile publice locale.



"Cu atât mai mult că o majorare cu 5,6% în condiţiile în care inflaţia prognozată de Banca Naţională pentru anul viitor este în jur de 15%, deloc nu înseamnă o majorare în termeni reali. Asta înseamnă diminuarea veniturilor reale ale angajaţilor din sectorul bugetar", spune Chicu.



Oamenii sunt indignaţi de intenţia guvernării de a-şi majora salariile.



"Ştiţi... cum poate fi argumentat acest lucru? Ce fac ei încât să merite această majorare? Lasă să trăiască măcar o lună pentru aceasta pensie - eu primesc 1700 de lei."



"Suntem la nivelul limitei sărăciei sau chiar sub ea, cred că este sfidător la cer să ai 20 sau 15 mii, atunci când majoritatea au până la 5000 lei pe lună."



" Eu am o pensie de o mie de lei, aşa că nu am ce spune. (REPORTER) - Dar cum credeţi, un deputat merită aşa un salariu? - Nu merită nicidecum. "



"Nu sunt ei primii pe listă care au nevoie de majorări de salariu. Sunt alte categorii sociale care ar avea nevoie de aceşti bani, profesori care au fost loviţi foarte tare de pandemie, medici, pensionari."



Opoziţia parlamentară susţine că majorările sunt inechitabile, în condiţiile în care profesorii şi educatorii, de exemplu, vor primi doar câteva sute de lei în plus.

Preşedintele Comisiei Economiei a Parlamentului, Dumitru Alaiba, a declarat că abia urmează să vadă aceste prevederi din proiectul bugetului, iar documentul va fi examinat la următoarele şedinţe.

Reprezentanţii Guvernului şi a Preşedinţiei nu au comentat deocamdată aceste declaraţii.