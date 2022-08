Salariile angajaţilor întreprinderii "Calea Ferată din Moldova" vor fi majorate cu încă 50 la sută în 2023, după ce anul acesta lefurile au crescut cu 89 de procente. Anunţul a fost făcut de directorul CFM Oleg Tofilat, în cadrul evenimentului organizat cu ocazia Zilei feroviarului și aniversării a 150 de ani de la fondarea întreprinderii.

"Aceşti angajaţi în cadrul întreprinderi de stat "Calea Ferată din Moldova" au peste 30 de ani lucraţi în domeniu."



În cadrul evenimentului organizat la Palatul de Cultură al Feroviarilor din Chişinău au fost premiaţi cei mai buni angajaţi din domeniu. Unul dintre ei este şeful Serviciului gospodărie a locomotivelor, Victor Gutovschi. Bărbatul munceşte la CFM de 33 ani. Tot aici activează soţia şi fiul său, iar tatăl bărbatului a lucrat la Calea Ferată din Moldova timp de 46 de ani.



"Am mers prin toată Europa, am văzut practic toate căile ferate - e mai uşor să spun unde nu am fost. Vreau foarte mult ca aceste standarde şi cerinţe europene, aceste căi ferate europene să fie şi în ţara noastră, pentru că infrastructura noastră postsovietică şi cea europeană diferă foarte mult."



Victor Gutovschi recunoaşte că a trecut prin perioade grele, când nu-şi primea salariul cu lunile.



"Reţinerile de salarii au fost de câte trei luni, a fost greu, salariile au fost mici. Să nu ascundem faptul că oamenii depuneau cererile de demisie din cauza salariilor mici, reţinerilor de lefuri, acum oamenii au început să vină."



Iar Maia Chirica munceşte la "Calea Ferată din Moldova" de 28 de ani. Femeia spune că îi place să comunice cu pasagerii.



"Acesta este domeniul sufletului meu şi alt răspuns nu poate să existe. Este mereu mişcare, comunicare cu oameni, adică este un domeniu foarte frumos şi foarte activ. Pentru trenurile viitorului în Republica Moldova sunt implementate foarte multe proiecte."



Autorităţile susţin că întreprinderea "Calea Ferată din Moldova" va fi modernizată în următorii cinci ani.



"Majorarea salariilor care s-a produs este datorita faptului că transportăm mai mult şi, respectiv, câştigăm mai mult. În principiu, cred că salariul mediu cred că va depăşi 20 de mii de lei în 2026, dar e o cale lungă. Eu prefer să venim cu o următoare majorare de vreo 50% în anul viitor", spune Oleg Tofilat.



"În primul rând, noi trebuie să modernizăm calea ferată, mă refer la infrastructură, pentru că din cauza nu s-a investit o perioada lungă de timp, ştim cu toţii că viteza de deplasare a trenurilor de pasageri este foarte mică. Deja am început să reabilităm mai multe tronsoane, avem în plan, în mod special reabilitarea tronsonului Chişinău-Ungheni-Iaşi, inclusiv cu suportul Agenţiei Franceză de Dezvoltare", a menționat Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii.



Amintim că, acum un an, CFM avea restanţe salariale către angajaţi pentru cinci luni, în sumă totală de 145 de milioane de lei. Feroviarii au organizat atunci proteste în mai multe raioane, dar şi în centrul Chişinăului. Ulterior, toate salariile au fost achitate. În prezent, întreprinderea are 6200 de angajaţi şi câteva sute de locuri vacante.