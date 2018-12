SALARII MAJORATE. Contabilii din instituţiile de stat sunt instruiţi cum să calculeze corect lefurile bugetarilor

În jur de 120 de formatori le explică acestora toate procedurile. Cursurile se ţin în Chişinău, Bălţi şi în centrele raionale."Mult efort se depune în privinţa înregistrării contractelor, efectuarea tranzacţiilor, ordinelor de plată. Fiecare persoană va trebui identificată, clasată în clasa respectivă de salarizare", a menţionat Zinaida Iovu, contabil-şef Primăria satului Bardar."Lucrul este suficient de mult, pentru că în parte trebuie să fie calculat pentru fiecare lucrător şi angajaţi sunt mulţi", a spus Irina Cazacu, contabil la Liceul Teoretic Ruseştii Noi."M-am documentat cu lgea, am citit-o, am studiat-o. Nu mi s-a părut aşa de dificil. Trebuie să încercăm să implementăm în practică deja", a precizat Natalia Lungu, contabil-şef la Liceul Teoretic "Ion Suruceanu" din Suruceni."Sigur că după ce venim cu lecţia învăţată de acasă şi cu un seminar în plus la cunoştinţele cu care ei vin de acasă, atunci este ok", a subliniat Galina Bivol, jurist la Direcţia de Finanţe la Consiliul Raional Ialoveni."Pentru fiecare 120 de colegi avem repartizate, în mediu, 25 - 30 de instituţii bugetare pe care respectivii colegi le instruiesc şi le acordă calculul salariului pentru luna decembrie, pentru implementarea legii 250", a punctat Ion Chicu, ministrul de Finanţe.