SALAH, CEL MAI BUN DIN ANGLIA. Egipteanul i-a devansat pe Kevin De Bruyne și Harry Kane

. Vedeta lui FC Liverpool și a naționalei Egiptului a fost ales drept cel mai bun fotbalist al anului de către Asociația Jurnaliștilor de fotbal din Anglia.Atacantul egiptean i-a devansat în sondajul jurnaliștilor pe Kevin de Bruyne, mijlocașul belgian al lui Manchester City, și pe Harry Kane, atacantul englez al lui Tottenham Hotspur."Am jucat aici cu 4 ani în urmă, iar multă lume spunea că nu voi avea succes, că nu am valoare suficientă pentru a putea juca în Premier League. După ce am plecat de la Chelsea, am fost motivat să revin și să le demonstrez tuturor că nu au avut dreptate. Și, după cum vedeți, am reușit acest lucru", a spus Mohamed Salah, atacant FC Liverpool.Echipa sa o va înfrunta pe Real Madrid în finala Ligii Campionilor, la Kiev, pe 26 mai. Partida va fi transmisă în direct de CANAL 3