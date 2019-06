SALĂ DE SPORT MODERNĂ LA SAT. În satul Bravicea a fost deschisă o sală de fitness

foto: publika.md

Localnicii din Bravicea se vor menţine în formă într-o nouă sală de forţă inaugurată în sat. Aceasta este dotată cu aparate moderne şi a fost deschisă cu suportul financiar oferit de organizaţia "Corpul Păcii" din SUA, cel al Primăriei şi al oamenilor din localitate.



Cel mai mult se bucură pensionarii care pe lângă mişcare, mai şi socializează. Zinaida Ursachi, de exemplu, are 66 de ani şi vine cât de des la sala de sport.



"Foarte bine mă simt. Eu după ce am căzut şi mi-am rupt mâna, eu într-adevăr aici am venit şi foarte bine mă simt că mai ridic şi mâinile puţin", A SPUSZINAIDA URSACHI, locuitoare a satului Bravicea din raionul Călăraşi.



"Ştiţi cum, noi nu ne-am ocupat, ca la ţară, cu sapa în mână. Dar acum e o plăcere. Simt că energie avem, noi ne ocupăm acum a treia zi. "



"De la început e cam greu, că oasele sunt deja bătrâne, nu sunt la vârstă tânără când poţi alerga, să poţi fugi. Cu timpul eu cred că o să ne deprindem, o să se deie, ori că vom sta de tot, ori ne vom porni mai tare."



"E foarte interesant. Ne ocupăm cu sportul la bătrâneţe, dacă nu am reuşit la tinereţe. "



Şi unii copii din satul Bravicea vin să facă sport în noua sală.



" - Ce îţi place cel mai mult aici, la sală? - Greutăţile. "



"Sunt destul de multe diferite forme de antrenament care pot să dezvolte corpul nostru fizic şi moral, ca să menţinem sănătatea noastră şi să ne dezvoltăm în timpul liber, ca să fim gata de vară, cum toţi încep să se pregătească. "



Ideea de a deschide o sală de fitness i-a venit voluntarei Anni Poetzl, care a venit acum doi ani în Bravicea, ca voluntar de la "Corpul Păcii". La sfârşitul lui iulie, femeia va trebui să revină în Statele Unite, iar până atunci îi ajută pe săteni să utilizeze corect aparatele.



"Noi am făcut pentru toţi oamenii din sat, noi am vrut un loc pentru a ne întâlni, pentru a ne dezvolta într-un mod mai sănătos. Eu sunt puţin tristă pentru că trebuie să plec de aici, de lângă prietenii mei, de lângă familia mea de aici, pentru că ei au devenit o familie adevărată", A SPUS ANNI POETZL, voluntar "Corpul Păcii".



Proiectul a costat 160 de mii de lei.



" Cu părere de rău nu avem antrenor, dar o să fie o persoană responsabilă de această sală, dar cu timpul sperăm că o să avem un antrenor ca în domeniu, cât de cât, să aibă studii", a spus ALEXEI ZATIC, primarul satului Bravicea din raionul Călăraşi.



Pentru început, accesul este gratuit, iar mai târziu va fi stabilită o taxă simbolică.