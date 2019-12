Saint Louis Blues continuă parcursul reuşit în liga profesionistă nord-americană de hochei

Saint Louis Blues continuă parcursul reuşit în liga profesionistă nord-americană de hochei. Deţinătoarea Cupei Stanley a surclasat în deplasare cu 4-0 pe Chicago Blackhawks şi a obţinut al patrulea succes consecutiv. MacKenzie MacEachern, Jaden Schwartz, Brayden Schenn şi

Tyler Bozak.



Blues sunt liderii clasamentului al Conferinţei de Vest.



Scorul serii în NHL a fost realizat de Buffalo Sabres. Gruparea din statul New York a zdrobit pe teren propriu cu un neverosimil 7-1 pe New Jersey Devils. Gazdele au rezolvat meciul încă din prima repriză, când au punctat de 5 ori.



O altă echipă din New York, Islanders a câştigat cu 4-1 disputa din deplasare cu Detroit Red Wings.



A fost a zecea înfrângere la rând suferită de formaţia din statul Michigan, ce este codaşa topului în Conferinţa de Est.

