Șahul, mai mult decât o pasiune! La doar 15 ani, Ivan Schiţco a devenit campion al Republicii Moldova la şah

La doar 15 ani a devenit campion al Republicii Moldova la şah. Este povestea lui Ivan Schiţco, un adolescent ambiţios pentru care şahul înseamnă mai mult decât o simplă pasiune. Băiatul îşi propune să cucerească în scurt timp premii internaţionale şi să ajungă cunoscut peste hotarele ţării.

Ivan Schiţco a îndrăgit tabla de şah pe când avea doar 5 ani.



"Cred că nu toţi oamenii pot să practice şahul pentru că, pentru aceasta trebuie să poţi să fii concentrat şi să poţi să stai de exemplu cinci ore la partidă fără să te gândeşti la altceva", a spus șahistul Ivan Schiţco.

Primul care l-a ghidat a fost bunicul. Acesta i-a fost şi primul adversar.

"Am procurat o tablă de şah şi am început să îi lămurim cam cum ar trebui de jucat, mai puţin joc cu el asta este foarte dificil, pregătirile mele şi ale lui sunt diferite, el are performanţe mare, dar eu ca începător", a afirmat bunicul campionului Ion Schiţco.

În familia Schiţco şahul ocupă un loc aparte. Pentru acest joc au făcut o adevărată pasiune tatăl, dar şi sora lui Ivan. Ultima a reuşit să obţină performanţe remarcabile.

"Eu am fost campiona Moldovei până la vârsta de 10 ani, am obţinut categoria I, nu este titlu internaţional, este doar pe plan naţional", a spus sora Tatiana Schiţco.

Tatiana susţine că partidele jucate cu fratele său sunt dificile.

"Mie îmi plăcea foarte mult să joc cu el pentru că eu mereu câştigam. Practic peste vreo câţiva ani, el se ocupa zilnic şi deja partidele noastre aveau cu totul altă conotaţie, pentru mine era un fel de stimul să nu uit. Deja de la 8-9-10 ani era cu totul altă joacă", a zis sora Tatiana Schiţco.

Pentru mama lui Ivan fiecare victorie este o adevărată sărbătoare.

"Toţi părinţii îşi iubesc copii şi eu mă consider o mamă fericită, pentru că am copii sănătoşi, copii cu reuşite, cu o purtare decentă în societate, în şcoală. Probabil şahul şi l-a făcut organizat, pentru că vă daţi seama copilul la 5 ani stă faţă în faţă cu adversarul, el la 5 ani treubuie să ia decizii să se gândească la consecinţe", a menționat mama Ludmila Schiţco.

Adolescentul se mândreşte cu trofeele sale.

