ȘAHTAR, PRIMELE ACHIZIȚII. Minerii au transferat trei noi fotbaliști brazilieni

Șahtar Donețk mizează în continuare pe tinerii fotbaliști brazilieni. Campioana Ucrainei a semnat contracte cu mijlocașii Fernando Pedro și Maycon Andrade, dar și atacantul Junior Moraes. Primii doi fotbaliști au ajuns la Șahtar direct din campionatul Braziliei.

Fernando și Maycon s-au transferat de la formațiile Palmeiras și Corinthians, ambele din Sao Paulo.

"Sunt foarte fericit că am semnat cu un asemenea club și am devenit membru al acestuia. Am venit la Șahtar cu o dorință enormă de a face performanță. Se știe că Șahtar are o echipa ce evoluează de mulți ani cu destul succes în cupele europene intercluburi", a spus mijlocașul FC Șahtar Donețk, Fernando Pedro.



La rândul său, atacantul Junior Moraes a ajuns la Șahtar în calitate de jucător liber de contract de la marea rivală al "minerilor" Dinamo Kiev.

Atacantul de 31 de ani a semnat cu Șahtar pe doi ani.

"Vreau să devin campion cu Șahtar. Acest lucru este cel mai important. Ambițiile mele sunt mari. Vreau să marchez goluri și să contribui la succesele noului meu club", a spus atacantul Șahtar Donețk, Junior Moraes.



În această vară, trupa din Donețk s-a despărțit de internaționalul brazilian Fred, care s-a transferat la Manchester United și de atacantul Facundo Ferreyra. Argentinianul va juca în noul sezon la Benfica Lisabona.