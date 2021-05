Saci de gunoi și deșeuri din construcții în Parcul „Lunca Gâștei” de lângă cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău. Ce spun autoritățile

Parcul „Lunca Gâștei”, de lângă cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău se află într-o stare deplorabilă. Deşi ar trebui să fie o zonă de odihnă pentru oameni, aici sunt aduse deșeuri din construcții, iar zeci de saci cu gunoi stau pe marginea drumului. Pretura sectorului Rîșcani și responsabilii de la „Spații Verzi” susțin că au aplicat anterior amenzi și întreprind periodic măsuri de salubrizare a parcului.Gheorghe Prisăcari locuieşte în apropiere de parc de 11 ani. Bărbatul este indignat de atitudinea iresponsabilă a unor oameni. El este sigur că dacă nu vor fi luate măsuri de către autorităţi, în câţiva ani, parcul se va transforma într-o adevărată groapă de gunoi."Ies la bancheturi, la frigărui, numai ce nu fac, lor le place veselia, dar să strângă din urma lor nimeni nu doreşte. Trebuie amenzi, dar amenzile să fie usturătoare, dar nu aşa, să fie de 10 mii, de 20 de mii, o amendă de până la 50 de mii."Bărbatul consideră că dacă ar fi monitorizate acţiunile oamenilor, poate că parcul nu ar mai fi atât de poluat."Nu au bani, lasă să lucreze în folosul comunităţii, să strângă şi să măture cu anii pe împrejur toată vremea, ar trebui să vină să meargă cineva din poliţie, de la pretură de la primărie, dar nu vine nimeni, nu vede nimeni nimic."Locuitorii sunt revoltaţi de faptul că nu se pot recrea într-un mediu ecologic şi curat."Sticle au adus odată şi au aruncat o maşină întreagă, au dat o maşină întreagă şi au aruncat-o, iată aşa aduc saci de gunoi de la construcţii şi îi aruncă acolo.""Ei aruncă de toate, numai să aibă ce arunca. Vor doar să se odihnească, să primească plăcere, dar de restul sunt indiferenţi.""Eu locuiesc la Poşta Veche deja de 60 de ani. Înainte puteai să culegi zmeură şi măceşi, erau copaci cu fructe. Eu nu înţeleg de ce ei aruncă."Șeful ,,Spaţii Verzi", Serghei Carp, afirmă că, recent, parcul a fost salubrizat. Totodată, şi reprezentanţii Preturii Sectorului Rîşcani susţin că monitorizează situația, iar o dată la jumătate de an evacuează gunoiul."Pe 24 aprilie am avut o zi de curăţare a zonei de sus "Lunga Gâştei", aproape de strada Doina. De acolo au fost evacuate trei camioane de gunoi. Planificăm după sărbătorile pascale să curăţăm zona în apropierea lacului.", a declarat Oleg Suslov, Vicepretor sectorul Râşcani.În ultima perioadă, au fost amendaţi mai mulţi agenţi economici pentru că au aruncat deşeurile în acea zonă."Această acţiune se face o dată în jumătate de an. Au fost amendaţi şapte agenţi economici în baza articolului 181, se lucrează cu locatarii din jur şi se discută ca să nu facă mizerie."Potrivit preturii sectorului Rîșcani, pentru salubrizarea parcului de două ori pe an sunt cheltuiți până la 15 mii de lei.