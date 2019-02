Să votezi E SIMPLU. Ce spun votanţii din sectorul Râşcani din Chişinău

Sistemul electoral mixt nu a dat mari bătăi de cap alegătorilor. O spun votanţii, care astăzi şi-au exercitat dreptul la vot.

Cele patru buletine, atât pentru parlamentare, cât şi pentru referendum, nu i-au zăpăcit pe moldoveni, iar oamenii spun că s-au descurcat. Iar cei care nu au reuşit, în ajutor le-au venit membrii.

La o secţie de vot din sectorul al Râşcani al Capitalei, majoritatea alegătorilor au afirmat că a fost simplu să-şi exercite dreptul la vot, chiar dacă în faţă au avut patru buletine, cu trei mai multe decât deobicei.



"Ce să fie acolo dificil. Atâta s-a vorbit despre noul sistem electoral mixt, că deja nu există nici o dificultate la vot".



"Nu, totul e bine. Totul este accesibil, totul este clar şi pe înţeles".



"Destul de uşor, accesibil".



" - Cum v-aţi descurcat la vot? - Uşor. - Nu a fost dificil? - Nu".



" Nu a fost dificil, am fost informaţi".



Alţii recunosc că nu prea au fost informaţi despre noul sistem de vot şi întrebările pentru referendum. Aşa că de ajutor au beneficiat din partea observatorilor.



" - De ce nu v-aţi informat?

- Eu am întrebat şi mie mi-au explicat ce am de făcut, însă nu am avut timp să i-au o decizie corectă".



" - Cum credeţi cine s-ar putea zăpăci în patru buletine de vot? Oricine dacă nu sunt informaţi sau nu doresc să fie informaţi".



Alegătorii spun că deşi au avut patru buletine de vot, timpul de votare a fost acelaşi ca şi la alegerile în care aveau parte de doar un singur buletin.



" - Cât va luat să votaţi anul acesta în comporaţie cu 2014 ?

- Foarte urgent, două, trei minute".



Anul acesta, în premieră pentru Republica Moldova, moldovenii au putut vota în baza sistemului electoral mixt, în care cetăţenii au avut două buletine de vot, unde au putut alege direct 51 de deputaţi, în circumscripţii uninominale, iar 50 de parlamentari - pe liste de partid.

Celelalte două buletine, au fost pentru referendum. În cadrul acestuia, alegătorilor le vor fi adresate două întrebări. Una ţine de reducerea numărului de deputaţi din Parlament, iar cea de-a doua se referă la posibilitatea de demitere a aleşilor poporului pentru neîndeplinirea angajamentelor.