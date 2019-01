SĂ TRĂIŢI, SĂ ÎNFLORIŢI: În prima zi a noului an, cete de semănători au mers din casă în casă

În prima zi a noului an, cete de semănători au mers din casă în casă şi le-au urat oamenilor sănătate şi un an îmbelşugat. Aceştia au cântat şi i-au semănat pe gospodari cu grâu, porumb şi orez. Tradiţia se păstrează şi în satul Sipoteni din raionul Călăraşi. Dis-de-dimineaţă a fost mare zarvă prin gospodării, unde au răsunat colinde şi urări de tot felul.



"Fetele, întrebăm dacă ne primesc. Primiţi colindătorii? Da, primim, primim."



"E Crăciun la noi în casă, leru-i ler. Pietrele se crapă-n două şi e ger. Mama ne colindă nouăm, leru-i ler."



După ce a fost colindată, gazda a fost semănată de către ansamblul educatoarelor de la grădiniţa "Princhindel".



"Sănătate nouă, sănătate vouă, sănătate lumii, soarelui şi lunii."



Gospodarii i-au răsplătit cu dulciuri şi fructe.



"Aşa sunt obiceiurile la noi, mere, cu gutui, cu nuci, cu dulciuri şi cu suflet plin de căldură."



"Eu cu un pahar de vin, de casă, gustos. Mai am acolo ceva, dar acuş. Şi la masă, da. "



Pentru a-i ajuta să facă faţă frigului, această familie a pregătit vin fiert pentru semănători.



"Mulţumim, să trăiţi şi la anul să veniţi.Eu am pregătit un izvar moldovenesc, l-am încălzit şi îl cinstim."



"Le urăm doar de bine, sănătate, pace, linişte. Să avem un an roditor."



Semănătorii au mers şi la primarul din sat pentru a-i ura de bine.



"Larg deschideţi poarta sufletelor toate. N-am venit să cerem, ce-am venit să dăm.Dincolo de munţii vieţii şi a himerei, le-am cules astă noapte, florile de măr."



"Când eram mic şi umblam cu colindul şi mergeam la o casă şi dacă nu-mi dădeau măcar câţiva bănuţi, la anul nu mă mai duceam. Că bomboane şi dulciuri toate le avem acasă", a spus primarul satului Sipoteni, raionul Călăraşi, Vasile Raţă.



Cetele de colindători vor porni iarăşi din casă în casă în data de şapte ianuarie, când este marcat Crăciunul pe stil vechi, iar a doua zi vor merge cu semănatul.