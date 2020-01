Să îl ajutăm pe Cătălin! Micuţul a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer la ochi

Aproape zece ani au aşteptat o minune, iar când s-a întâmplat, viaţa le-a dat o palmă dureroasă. Vorbim despre soţii Codreanu din satul Pelinia, raionul Drochia, care, de un an, sunt părinţi. Recent, fiul lor Cătălin a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer la ochi. Micuţul poate fi ajutat în schimbul a 60 de mii de dolari, bani pe care familia nu-i are.



Marina și Valeriu Codreanu sunt împreună din 2011 şi tot de atunci au ştiut că familia lor va fi una adevărată doar când vor deveni părinţi.



"Ne uitam la alți prieteni care aveau deja copii și mă gândeam „oare al meu când va alerga așa? Când mi-a arătat testul, tocmai am sărit din pat de bucurie, pentru că tare mi-am dorit un copil", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



Până a afla că va deveni tată, Valeriu Codreanu a muncit în străinătate iar banii pe care i-a câștigat i-a investit în casă.



"Între timp ce Marina îl purta în burtă, eu am pregătit casa. El s-a născut acum un an și trei luni. Evident ca orice familie am fost foarte bucuroși. S-a născut sănătos, fără nici o complicație", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



Între timp, însă, au observat că un ochi al băiatului are o poziţie neobişnuită.



"Ceva mai devreme am observat prin fotografii că ochișorul stâng deviază spre centru. Pe viu te uitai la el și ochii erau normal centrați. Am observat odată, am observat de două ori și a treia oară nu am mai așteptat. Ne-am dus direct la medicul oculist din Bălți", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



Acolo, medicii au redirecționat familia Codreanu la Chișinău, unde micuțul Cătălin a fost diagnosticat cu retinoblastomă bilaterală - o formă rară de cancer la ochi.



"Nouă când ne-au spus diagnoza mă gândeam că e o boală a ochilor, care se tratează. Dar când m-am informat și am văzut că e cancer, sincer am plâns tare mult. De la Chișinău până la Pelenia, cât eram în mașină, eu la volan, soția din spate cu copilul, am plâns tot drumul. E dureros pentru un tată și o mamă", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



De obicei, această formă de cancer afectează doar un ochi, Cătălin însă, suferă de retinoblastomă bilaterală. În Republica Moldova au fost înregistrate câteva cazuri de acest fel, iar toate au fost tratate peste hotare, pentru că în ţară nu există aparatajul necesar pentru tratamentul acestei boli.



"Între timp am aflat de o familie care a avut aceeași boală. Am vorbit cu mama fetiței, care ne-a spus că dacă ne reușește să adunăm suma de bani, să mergem în Elveția, unde este un profesor specializat în domeniu. Mult nu m-am gândit am luat datele medicului și i-am scris mail. Chiar a doua zi mi-a răspuns", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



Medicii din Elveția au anunțat familia Codreanu despre faptul că vederea lui Cătălin poate fi salvată, însă costul tratamentului este de 60 de mii de dolari.



"Mi-am luat inima în dinți și am început să caut finanțare. Am găsit un prieten peste hotare care a dat acordul să mă ajute cu un împrumut de 30 de mii. Prima rată la clinică. Asta a fost vineri, dar noi luni deja eram acolo", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



După acea intervenţie, părinţii au observat o îmbunătăţire a vederii micuţului.



"El aproape vede, de departe vede umbre. Nu sunt sigur, dar după această chimioterapie, la o săptămână am observat că el deja, undeva la zece metri ne vede. Poate vede umbre, poate ne cunoaște după glas, dar se uită la noi. Asta înainte nu era", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



Aceasta a fost doar prima etapă a tratamentului. Acum, părinții lui Cătălin sunt nevoiți să găsească încă 30 de mii de dolari, în caz contrar băiatul riscă să rămână nevăzător pe viață.

"Noi sperăm foarte mult la însănătoșirea lui Cătălin. Suntem și vom fi recunoscători oricărui donator. Fiindcă într-adevăr el este un pici. El încă nu știe ce este viața și chiar din primele clipe să nu vadă tot frumosul nu este corect. Pe viitor am să mă strădui să îi aduc aminte și să îi spun: „Când a fost mic cineva l-a ajutat. La rândul lui trebuie să fie și el foarte recunoscător și să ajute pe oricine", a spus tatăl lui Cătălin, Valeriu Codreanu.



Cei care doresc să contribuie și să îi ofere lui Cătălin o șansă la o viață normală, pot face donații la numerele de telefon indicate.

Expediați un SMS cu conținutul 597 la:



2910 (abonatii Unite), 1 SMS - 45 MDL



2910 (abonatii Moldcell), 1 SMS - 45 MDL

Sună la numărul 090009002 (abonatii Moldtelecom), pentru a dona 45 lei.