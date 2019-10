Să-i oferim o şansă la viaţă. Sora unui sportiv moldovean suferă de o boală crâncenă

Luptă nu doar în ring, dar şi în viaţa de zi cu zi. Luptătorul moldovean de stil liber, Anatol Buruian, a fost nevoit să renunţe la cantonamentul din SUA, pentru a fi alături de sora sa, care a aflat că este bolnavă de cancer. Anatol Buruian şi-a scos casa în vânzare pentru a-şi salva sora, iar toţi banii pe care îi câştigă, după ce s-a angajat la poliţia de frontieră, îi direcţionează pentru tratamentul Inei.

După ce a împărţit pumnii în ring, acum viaţa i-a dat lui o lovitură crâncenă. Sportivul moldovean Anatol Buruian, care în acest an, a câștigat turneul internațional în memoria legendarului luptător american Dave Schultz, în SUA a renunţat la lupte.

"America nu fuge nicăieri, poţi să te duci oricând, sora pentru mine e cel mai important, decât America sau chiar sportul", a spus luptătorul, Anatol Buruian.

Se întâmpla în luna august curent, după ce sora i-a spus de acasă că boala, de care suferea de aproape un an, s-a agravat. Nu a mers din start acasă, pentru că şi-a luat câteva joburi pentru a câştiga banii necesari pentru tratamentul Inei.

"Bani nu prea aveam de unde să iau aici, nu eram sponsorizat de niciun club, am decis să rămân acolo, am început am munci şi din puţinul pe care îl făceam acolo trimiteam acasă", a povestit luptătorul, Anatol Buruian.

Întors acasă, Anatol a continuat să se antreneze, dar s-a angajat la poliţia de frontieră, unde are un salariu de circa cinci mii de lei. Banii sunt puţini pentru a face faţă cheltuielilor enorme, aşa că a decis să pună casa din Dânceni, Ialoveni, în vânzare. Acum aici se adăpostesc cinci suflete. Părinţii, el şi cele două surori gemene.

"Am pus şi casa în vânzare, maşina dacă o vinzi, trebuie să te deplasezi la rutieră, în stare în care era ea nu se putea deplasa trebuie să umbli să ceri de la cineva ajutor, maşina e de folos acum", a menţionat luptătorul, Anatol Buruian.

Anatol spune că luptele sunt viaţa lui, dar în prezent cariera sportivă este pe planul doi.

Anatol a avut mereu o relaţie specială cu sora sa, care acum este bolnavă. Ina mereu îl încuraja să meargă la antrenamente şi să facă în viaţă ceea ce îi place."Şi bani de multe ori îmi dădea şi părinţii la fel când eram la liceu din posibilitatea pe care o aveau. Ea stringea din buzunarul ei şi îmi dădea", a afirmat luptătorul, Anatol Buruian.

Sora lui Anatol Buruian, Ina, are cancer de ficat, plămân, colon şi creier. Recent a suferit o operaţie la cap. Ina are 35 de ani şi este mama unei fetiţe de nouă ani, pe care o creşte singură.

"Pentru orice moment sunt pregătită pentru că am o fetiţă şi trebuie să lupt pentru ea", a spus sora lui Anatol Buruian, Ina Buruian.

Tânăra are nevoie de un tratament în Turcia. Numai pentru câteva şedinţe, care în prezent sunt vitale, are nevoie de 20 mii de euro. Familia a reuşit să adune puţin peste jumătate din această sumă. Toate persoanele care vor să ajute această familie pot suna la acest număr de telefon sau pot trimite bani pe contul bancar MD86ML0000002259A1427583 sau la numărul de telefon 079023256.

