Să dea nămeţii: Stocurile "Exdrupo" sunt completate în proporţie de 80%

Să dea nămeţii. Responsabilii de la Primăria Chişinău spun că sunt gata să înfrunte iarna. Şeful Direcţiei Transport şi Căi de Comunicaţii, Adrian Boldurescu, spune că Regia "Exdrupo" are stocurile necesare de material antiderapant. Totuşi, şi în acest an se va lucra cu aceleaşi utilaje vechi.

În acest an, angajaţii de la Regia "Exdrupo" vor lucra cu aceleaşi utilaje vechi. În situaţii excepţionale, se va împrăştia material antiderapant cu 21 de maşini.



"Material antiderapant practic este în proporţie de peste 80 la sută deja în stocurile Regiei "Exdrupo". Utilajele pe care le avem în stocuri sunt pregătite. Sunt cele pe care le întreţinem şi avem mare grijă de ele ca ele să fie funcţionale. Sunt şi utilaje contractate suplimentar în cazul în care va fi nevoie de ele", a spus , şeful Direcţiei generale transport şi căi de comunicaţii , Adrian Boldurescu.



În acest an, responsabilii au promis că vor folosi mai multă sare, în detrimentul nisipului, astfel ca la topire, oraşul să nu mai fie gri.



"Este o proporţie de sare mai mare. Este pregătit deja material antiderapant în proporţie de 70 la sută sare, 30 la sută - nisip. Vom avea o eficienţă mai bună la topirea zăpezii şi vom avea un rezultat mult mai bun în primăvară, vom avea mai puţin nisip de strâns de pe străzi", a spus , şeful Direcţiei generale transport şi căi de comunicaţii , Adrian Boldurescu.



În acest an, pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă, din bugetul municipal s-au alocat 30 de milioane de lei.