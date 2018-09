SĂ CURGĂ TULBURELUL! Cea de-a șasea ediție a festivalului Tulburel a adunat 20 de vinificatori din țară

foto: Publika.md

Mustul şi tulburelul curge şiroaie în acest sfârşit de săptămână. Cea de-a șasea ediție a festivalului Tulburel a adunat 20 de vinificatori din țară, care spun ca au venit să-i înveselească pe oameni cu cele mai bune vinuri. Vizitatorii s-au delectatat și cu bucate tradiționale.



Un pahar de tulburel costă cinci lei, iar un litru peste 20 de lei.



"Am venit cu vin de casă, negru cabernet și alb sauvignon. E super. Acesta alb e mai dulciu, iar acesta roșu începe a pișca."



"Suntem din Găgăuzia, din sudul Moldovei, unde sunt cele mai multe zile însorite și cresc cei mai dulci struguri, care ne dau şi cel mai bun vin."



"Acesta roșu de acum are și grade și e plăcut."



"Am gustat chardonnay, așa e semi dulce, îmi place. Eu tot timpul prefer să i-au chardonnay."



"Vrem să cumpărăm ceva mai dulciu pentru copii. Ei iubesc un pic mai dulciu."



"Vinul este foarte bun. Acesta este must roșu și alb. Are un gust foarte bun și dispoziția este bună. Totul este perfect."



Şi pentru că un vin bun trebuie asortat cu bucate delicioase, pe grătare a sfârâiat carnea, iar pe tigaie plăcintele moldovenești.



"Am venit cu carne, mici, cârnăciori, legume. E tocmai bună pentru un pahar de vin."



"Am venit cu plăcinte de casă, coapte la cuptor, plăcinte al tigaie, cârnăciori."



Evenimentul, care are loc la un centru expozițional din Capitală, va continua și mâine.