S-au vaccinat împotriva COVID și au primit un voucher de 500 de lei. A fost rând la maratonul organizat în scuarul TNOB din Capitală

Voucher în schimbul vaccinării. Este inițiativa reprezentanților sectorului HoReCa care s-au alăturat campaniei de imunizare pentru a-i încuraja pe oameni să se vaccineze. Astfel, toţi cetățenii care vor merge în acest weekend să-și administreze serul anti-COVID la punctul mobil amenajat în scuarul Teatrului de Operă și Balet "Maria Bieșu", vor primi un tichet de 500 de lei. Acesta este valabil 72 de ore şi poate fi folosit în mai multe restaurante din Capitală.



De dimineaţă, la punctul mobil de vaccinare s-au format cozi.

Oamenii spun că au venit pentru a se imuniza cu serul Johnson, care este greu de găsit. Ei afirmă că oferta celor din domeniu HoReCa este atractivă:



"Nu am fost bolnav de COVID-19. Am venit cu un prieten. Vreau să-mi administrez vaccinul Johnson. Sunt multe restricţii, inclusiv şi la universitate".



"Sunt într-un cerc de oameni care sunt vulnerabili în faţa COVID-19. Putem sărbători cu prietenii după asta".



"Este o iniţiativă interesantă. Sunt bravo, totuşi sunt 500 de lei, o sumă bună. Eu întâmplător am ajuns aici, pentru că vreau să mă imunizez cu Johnson, iar în alt troleibuz el nu este".



În total, HoReCa a pregătit 1 000 de vouchere pentru cei dornici de a se imuniza. Cei 500 de lei nu pot fi cheltuiţi pe alcool.



"Suntem foarte bucuroşi să fim alături şi să contribuim cu ceea ce putem şi noi în aceste momente, deoarece este unica modalitate ca să oprim răspândirea virusului", a spus Vera Babin, eprezentant HORECA.



"Mai avem de lucrat un pic de lucrat în acest sens chiar dacă avem o rată bună. Ea trebuie să fie mult mai bună. Sper că astfel de iniţiative împreună cu HORECA, cu acele cinci reţele să stimuleze, poate să motiveze un pic mai mult acest lucru", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.



"Nu am mai avut asemenea iniţiative în Chişinău. Rata de vaccinare în municipiul Chişinău constituie 39 de procente.Este un indicator foarte bun, dar încă foarte mic pentru a avea acea imunitate colectivă de care tot vorbim", a precizat Boris Gîlca, şef interimar Direcţia Sănătate.



Autoritățile municipale au pus al dispozițiie 100 de doze de vaccin, însă stocul va fi suplimentat în caz de necesitate.



"Majoritarea nu au ştiut de vouchere. Bănuiesc că mâine se va sensibiliza datorită şi televiziunii şi poate şi Facebook şi cred că da, datorită voucherilor o parte din persoane, de ce nu. E un voucher de 500 de lei", a declarat Grigore Voloșciuc, şef punctul medical "Parcul Urban de Autobuze".

Maratonul de imunizare lansat de HORECA şi Primăria Chişinău se va desfăşura şi duminică în intervalul orelor 10:00 - 18:00.