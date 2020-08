S-au trezit cu datorii. Două asociaţii culturale care închiriază spaţii la Muzeul Zemstvei din Capitală riscă să fie date afară

În plină pandemie, două asociaţii culturale care închiriază spaţii la Muzeul Zemstvei din Capitală s-au pomenit cu datorii enorme pentru chirie. Artiştii de la "Art Labyrinth" şi cei de la asociaţia "Oberliht" se plâng că au beneficiat de scutiri pentru închirierea spaţiilor doar pentru două luni din cele aproape cinci cât durează starea de urgenţă în sănătate.



''În urma mai multor demersuri pe care le-am înaintat atât Muzeului, cât şi Ministerului această problemă nu a fost soluţionată. Am fost scutiţi de plata chiriei doar pentru luni când s-a declarat starea de urgenţă propriu zisă, dar pentru celelalte trei luni am fost nevoiţi să achităm chiria şi în prezent o achităm'', a spus preşedintele Asociaţiei Tinerilor Artişti Oberliht, Vladimir US.



Iar asociaţia Art Labyrinth a primit la sfârşitul lunii iunie o scrisoare din partea Muzeului Zemstvei prin care este anunţată că a acumulat o datorie de peste 17 mii de lei.



''Parte din datorie este acumulată încă din luna ianuarie de 7 mii de lei. Dar cea mai mare parte s-a acumulat din data de 15 mai când am semnat contractul de chirie. Din 15 mai nu organizăm evenimente din cauza pandemiei, dar chiria s-a calculat. Am scris şi o solicitare pe 16 iunie către ministerul Culturii'', directorul Asociaţiei Obşteşti, Alexandru Voroniuc.



Cei de la Ministerul Culturii spun că această problemă a apărut din cauza lipsei de comunicare între chiriaşi şi arendatori.



''Dacă este inactivitate se merge la instituţia care se ia în arendă şi ce negociază respectivele condiţii. Noi acţionăm în funcţie de situaţia excepţională care a fost. Orice derogare de la prevederile legale se face în baza respectivelor documente'', secretarul de stat în domeniul culturii, MECC, Andrei Chistol.



L-am sunat pentru un comentariu pe directorul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naţională, Petru Vicol, în subordinea căruia se flă Muzeul Zemvstei. Acesta, însă, ne-a spus că se află în concediu.