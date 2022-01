S-au trezit cu apartamentul plin cu apă şi tavanul prăbuşit. Este drama unei familii din Capitală

Oxana Vlas locuieşte în apartament împreună cu mama, sora şi nepotul ei."Era mama mea acasă, gătea mâncare. Ea a observat că din pod a început să curgă apă fierbinte. A sunat la Direcţia locativ-comunală şi i-au zis că e ora prânzulului şi să sune peste o oră."Oxana spune că apa fierbinte şi aburii denşi i-au umplut toată casa."Când am intrat, am văzut că aici este o saună. Peste tot sunt aburi, că, într-adevăr, curge apă, noi alergam cu ligheane. Am panicat, nu ştiam ce să facem. Când ne îndreptam spre acest loc, s-a prăbuşit tavanul. Putea să ne cadă în cap."Oamenii spun că vor putea începe reparaţia abia la toamnă."Au scris un act că în apartamentul, cumpărat acum doi ani, am schimbat ţevile. Acest lucru a fost făcut cu zece ani în urmă, când a avut loc o situaţie similară."Şeful adjunct al Direcţiei Locativ-Comunale, Ghenadie Dubiţa, afirmă că incidentul s-a produs din cauza ţevii improvizate, tencuită în perete. Mai mult ca atât, proprietarul va trebui să restabilească sistemul de încălzire şi ar putea să fie obligat să achite lucrările de reparaţie dintr-o locuinţă de la primul etaj care, la fel, a avut de suferit."Reprezentanţii MGFL au stabilit că cauza scurgerii este intervenţiile neautorizate care au avut loc la sistemul de încălzire efectuate de proprietarul apartamentului. Ca rezultat ţeava instalată a cedat şi s-a produs această inundaţie."Proprietarii ne-au spus că vor ataca în judecată decizia Direcţiei Generale Locativ-Comunală şi Amenajare.