S-au scumpit suplimentele alimentare, folosite în tratamentul COVID-19

Suplimentele alimentare, folosite în tratamentul COVID-19, s-au scumpit. Anunţul a fost făcut miercuri de secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Tatiana Zatîc, în cadrul ședinței grupului de lucru pentru analiza și monitorizarea evoluției prețurilor.

Am solicitat Ministerului Sănătăţii lista exactă a suplimentelor alimentare care s-au scumpit şi cu cât exact, dar ni s-a spus să întrebăm Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, care deocamdată nu a oferit un răspuns. În aceste condiţii, am încercat să aflăm singuri, cu camera ascunsă, de la farmacişti.

Astfel, unii au confirmat scumpirea în special a produselor care au în componenţă zincul, un puternic antioxidant, necesar bunei funcţionări a sistemului imunitar:



"- 115,70 lei, aici sunt 50 de vitamine.

- El s-a scumpit sau mie îmi pare?

- Da, a fost, dar solicitările au crescut. Eu am cumpărat de la firmă, el la noi costa până la 100 de lei, apoi 110, acum e 115".



" - S-a scumpit acum sau mie îmi pare? - Da, el cândva era mai ieftin".



"- La ce preţ e el că eu am băut aşa vara? - Asta vine de băut în scop profilactic. 115,70. - Eu am dat vreo 90 îmi pare că vara. - Da, erau, era aşa preţ, corect".



Alţi farmacişti au evitat să vorbească despre scumpiri:



”- Poate s-a scumpit. - Nu ştiţi? - Nu, nu ştiu”.



Am găsit şi angajaţi care au negat că suplimentele costă mai mult:



"- S-a scumpit acum, iată vitamina C?

- Nu s-a scumpit".



" - Ele s-au scumpit sau mie îmi pare?

- Eu vara am cumpărat, când am avut COVID şi erau mai ieftine.

- Vă pare dumneavoastră. Au fost aşa cum au fost".



Legislaţia ţării noastre nu reglementează prețurile suplimentelor alimentare. În acest context, premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a solicitat Ministerului Sănătăţii o analiză amplă privind necesitatea plafonării preţurilor acestei categorii de produse.