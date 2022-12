S-au scumpit serviciile funerare. Cât costă un loc de veci în cimitirele din Capitală

S-au scumpit serviciile funerare din Chişinău. Consiliul Municipal Chişinău a aprobat tarife mai mari, în medie, cu peste 50 la sută pentru locul de veci, pentru rezervarea unuia sau pentru salubrizarea şi întreţinerea mormintelor. Astfel, taxa pentru rezervarea unui loc în cimitirele municipale s-a dublat.

La Cimitirul Central de pe strada Armenească serviciul s-a majorat de la 5500 la 9350 lei, la Sfântul Lazăr de la 4000 la 6800 lei, iar la restul cimitirelor din oraş suma a crescut de la 1450 la 2550 de lei.

Totodată, a crescut și taxa pentru înmormântări. Până la 2550 de lei la Cimitirul Central lşi până la 1700 la "Sfântul Lazăr".

A fost dublată de la 120 de lei la 240 de lei pe an şi taxa pentru salubrizare şi întreţinerea. Cei care vor dori să intre cu maşina pe teritoriul cimitirelor vor achita între 20 şi 150 de lei, în funcţie de greutatea mijloacelor de transport.

Directorul Combinatului Servicii Funerare, Ludmila Boţan, susţine că unele tarife nu au mai fost ajustate din 2009. Scumpirile erau inevitabile, pentru că în acest anîntreprinderea nu a mai putut face faţă cheltuielilor, spune funcţionara.

"Situaţia era destul de gravă, practic am intrat în imposibilitatea de a achita salariul angajaţilor şi impozitele, am avut şi întârzieri de achitări la impozite, respectiv era necesar ca să ajustăm tarifele la realitatea în care suntem acum. Pentru că dacă am avut doi ani de pandemie şi a crescut numărul decedaţilor anii trecuţi atunci şi încasările erau mai mari un pic, acum anul acesta a scăzut brusc numărul înhumărilor, respectiv au scăzut şi veniturile", a spus Ludmila Boţan, directorul Combinatului Servicii Funerare.

Combinatul Servicii Funerare are în administrare zece cimitire municipale, care se extind pe o suprafaţă de 170 de hectare. În cadrul instituţiei activează 150 de angajaţi. Anual, la Chişinău, sunt înmormântaţi, în medie, 5 000 de răposaţi.