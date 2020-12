S-au scumpit carburanţii. Unele staţii PECO au afişat preţuri mai mari cu 50-60 de bani la benzină şi motorină

La unele benzinării din Capitală un litru de motorină costa până 13 lei şi 80 de bani, iar benzina se vinde cu cel mult 17 lei."A crescut vreo 70 de bani îmi pare că, eu nu m-am alimentat de vreo patru cinci zile. Ultima dată era 13 şi şapte bani, 13 şi 10, 12 bani, uite acum e 13 79. La benzină la fel e mai scump, vedeţi de-am ne pornim într-o direcţie dreaptă"."La motorină era 12.95, acum e 13.55 văd şi benzina tot era 15.45 acum e 16 şi 15"."Am observat şi eu a fost 12.92 şi acum este 13.55, am observat alaltăieri. Se primeşte cu 50, 60 de bani s-a scumpit"."Nu m-am uitat, am plătit, ce să facem s-a scumpit, s-a scumpit ce putem să facem noi".Experţii economici spun că majorările ar putea fi justificate."Cred că ei au făcut o mică majorare de preţ în anticiparea majorării accizelor şi în anticiparea creşterii preţului la petrol în următoarele luni. Aparent este justificată acţiunea lor, însă cred că ANRE nu i-ar încurca să facă o analiză mai minuţioasă şi să vedem dacă în acest an ei nu au un adaos mai mare decât s-ar merita", a spus expertul economic, Veaceslav Ioniță.Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, din luna mai preţurile produselor petroliere s-au menţinut la un nivel constant. Totuşi, în această perioadă, preţul petrolului la bursele internaţionale a crescut cu peste 40 la sută.