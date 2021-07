S-au rugat pentru bunăstarea ţării și sănătatea celor dragi. Zeci de enoriaşi au participat la "Drum crucii şi pocăinţei"

Zeci de enoriaşi au participat la tradiţionalul "Drum al crucii şi pocăinţei", în jurul Capitalei. Pelerinajul a început vineri dimineaţă, iar credincioșii au parcurs aproximativ 60 de kilometri.



Enoriașii spun că s-au rugat pentru bunăstarea ţării și sănătatea celor dragi:



"Personal, particip la acest drum al crucii în semn de mulţumire Domnului pentru toate. Slavă Domnului pentru toate, după câte vedeţi suntem toţi teferi şi nevătămaţi".



"Dumnezeu să îmi ierte din greşeli şi păcate. Dacă o faci cu rugăciune, deloc nu este greu".



"Pentru păcatele noastre şi pentru sfinţirea drumurilor. De ieri dimineaţă până astăzi".



Pe parcursul drumului, enoriaşii au făcut popasuri la câteva biserici. Credincioşii spun că au respectat distanţa socială și au purtat masca de protecţie:



"Alimentaţia era împachetată individual, fiecare aparte, nimeni nu umbla cu lingura. Care şi cum, dar, nu ne facem probleme, deasupra noastră este Domnul Isus Hristos".

"Distanţa am respectat-o şi măşti am avut. Cu mască am fost în încăpere, afara, în aer liber, nu".



"Cunoaştem că este perioadă de pandemie, sunt unele restricţii, pe cât de posibil, am încercat să le respectăm".



"Au primit instrucţiune fiecare parorhie, ca alimente care vor fi, să fie pregătite în pungi separate. În acele călduri enorme de 37 de grade Celsius, acolo era imposibil să mai porţi mască. O ţineau, care pe mână, care aşa", a declarat părintele-paroh Cristofor Tverdostup, biserica „Sf. Drepții Părinți Ioachim și Ana” Sîngera.



Drumul Crucii şi Pocăinţei a fost organizat de Mitropolia Moldovei.



"Acum s-au făcut 60 de kilometri în jurul oraşului Chişinău. Pe la multe biserici, în bătaia clopetelor. Drumul pocăinţei este pentru a ne pocăi, noi mergând cerem de la Dumnezeu mila lui, iertarea păcatelor şi pentru fiecare din noi, familiile noastre şi pentru ţară", a menţionat ascultator arhimandrit Serafim.



Drumul Crucii este organizat pentru al 18-lea an consecutiv.