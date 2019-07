S-au plimbat prin podgorii şi au gustat din licoarea lui Bachus. Bloggeri şi fotografi, pe drumul vinului prin Moldova (FOTO/VIDEO)

Un grup de jurnalişti, bloggeri şi fotografi au pornit pe drumul vinului prin Moldova. Ei au vizitat mai multe crame, s-au plimbat prin podgorii, au degustat diverse soiuri de vin şi au ascultat poveşti despre procesul de obţinere a licorii lui Bachus, pe care le vor transmite mai departe. Turul vitivinicol este organizat de Asociația Națională pentru Turism Receptor cu sprijinul USAID şi are drept scop promovarea destinaţiilor locale de valoare.



Participanţii au făcut primul popas la crama din Mirceşti, raionul Ungheni, situată în regiunea de vinificație Codru. Turiştii se pot plimba prin vie şi degusta vinurile create de proprietar. Conacul cramei e în curs de renovare.

"Noi estimăm că are vreo 200 de ani. Vrem să-l transformăm într-o pensiune rurală, care să aibă integrată şi o mică producere de vin", a menţionat Arcadie Foşnea proprietarul vinăriei, satul Mirceşti, raionul Ungheni.



La Crama Tudor din satul Sadova, raionul Călăraşi, oaspeţii au fost primiţi direct în beci.



"Mai serios din 2007, când am început a construi vinăria, vinuri mai multe. Am mai făcut o subterană, am săpat. Din astea tehnice pentru vin avem Feteasca Regală, Chardonnay, Pinot Noir", a declarat Tudor Aghenie, proprietarul vinăriei.



Ulterior, oaspeţii au mers la pensiunea vinăriei. Cu masa plină de bucate, gospodina casei spune că turiştii vin aici pentru plăcintele coapte pe vatră şi pentru zeama moldovenească.



"Zeama de iepuraş împreună cu găină, sarmalele, plăcinţele la cuptor. Dacă doresc şi vin cu bucatele lor, au nevoie de cuptor, este pe loc, au nevoie de ceaun pentru ciorbă sau zeamă", a declarat Galina Aghenie, soţia vinificatorului.



Misiunea participanţilor la turul vitivinicol este să atragă, prin recomandări, postări şi impresii povestite, cât mai mulţi turişti.



"În acest an vom merge pe la vinăriile mai puţin cunoscute. sunt foarte curioasă să cunosc micii producători. Cu ajutorul nostru, cu mediatizarea pe care o vom face pe reţelele de socializare va creşte numărul producătorilor şi consumatorilor", a spus Lucia Tăut, participantă.



"Primul scop pe care îl avem noi aici este să diseminăm informaţia, să-i facem pe cei care ne urmăresc şi pe prietenii noştri să descopere un vin nou sau o locaţie nouă de turism", a menţionat Andrei Curăraru, blogger.



"Promovarea. Marketingul e cel mai bun. Şi marketingul în combinaţie cu calitatea va da roade bune", a subliniat Constanţa, fotografă.



Drumul Vinului este organizat de ANTRIM cu sprijinul USAID.



"Scopul nostru este de a promova ca acest drum al vinului să devină cât mai cunoscut atât pe plan intern cât şi pe plan extern. Este menită pentru a pune în valoare noile crame care au apărut recent, în special producătorii mici.Proiectul oferă atât asistenţă cât şi granturi pentru a extinde facilităţile destinate turiştilor", a declarat Diana Lazăr, vicedirector al Proiectului de Competitivitate al USAID.



Turul se va încheia duminică, timp în care participanţii vor vizita în total 14 vinării şi două pensiuni rurale.