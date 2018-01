S-AU OTRĂVIT CU MÂNCARE! 36 de moldoveni, dintre care 20 de copii, au ajuns la spital, în primele șapte zile ale anului

De sărbători se numără intoxicațiile alimentare. Datele Centrului Municipal de Sănătate Publică arată că, în primele șapte zile ale anului, 36 de persoane, dintre care 20 de copii, au ajuns la spital, după ce s-au otrăvit cu mâncare. Potrivit medicilor, pacienții acuzau vomă, greață, dureri abdominale și diaree. 28 de persoane au fost internate, iar restul au urmat tratament la domiciliu.



Săptămâna trecută, Alexandru Popov a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" din Capitală. Acuza diaree şi febră de 39.



"Am fost la sora mea în ospeție. Am stat la masă și am mâncat niște piftie și salată Olivier. Sora mea mi-a propus să ung piftia cu hrean. Era foarte picant și cred că acesta este motivul pentru care am avut dureri în zona ficatului", a menţionat Alexandru Popov.



Și Vasile Voloc din Capitală a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a consumat diverse alimente: "Intoxicație. Mă durea burta. Cred că ceva trebuie să fie și în mâncare, presupun".



Medicii spun că în perioada sărbătorilor de iarnă au parte de foarte mulți pacienți. Doctorii spun că de regulă, oamenii acuză vomă, greață, dureri abdominale și diaree.



"O parte din populație a ținut postul, altă parte de pacienți au consumat produse alimentare mai picante, grase. Pentru a evita aceste toxinfecții alimentare este necesar de a procura produse alimentare din magazinele autorizate. De a prepara bucatele proaspăt pregătite, de a păstra în casolete speciale", a menţionat Paulina Jimbei, şefa secţiei nr.4 a spitalului "Toma Ciorbă".



Specialiștii recomandă oamenilor să nu facă exces de alimente și alcool, iar la primele simptome să se adreseze medicilor. Anul trecut, peste 1.400 de persoane au ajuns la medic cu intoxicații alimentare, 663 dintre aceștia au fost copii.