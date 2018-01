S-au născut la cumpăna dintre ani. Câţi copii au venit pe lume în maternităţile din Capitală

Revelionul a devenit sărbătoare dublă pentru mai multe familii în care s-au născut copii la cumpăna dintre ani. La maternitatea nr. 2 din Capitală au venit pe lume două fetiţe şi un băieţel, iar medicii spun că micuţii sunt perfect sănătoşi.



Agnes Stânga a venit pe lume la scurt timp după miezul nopţii şi este a treia fetiţă în familie. Micuţa are o greutate de trei kilograme şi o lungime 50 de centimetri.



"Am avut o presimțire, oameni noi într-un an nou. Copii sunt dar de la Dumnezeu şi îi primim cu dragoste şi îi creştem cu dragoste", a spus Viorica Stânga, mămică.



Tatăl copilei spune că a primit cel mai frumos cadou în noaptea dintre ani - încă o fetiţă.



"Câteva minute înainte de Revelion s-a început întreg procesul şi atunci bucatele aşa cum le-am pus pe masă aşa şi am strâns şi am pus înapoi în frigider. Pentru noi este cel mai frumos cadou de Revelion", a zis Ruslan Stânga, tătic.



Cele mai nerăbdătoare s-o vadă pe micuţa Agnes au fost surorile mai mari de şapte şi cinci ani.



"Eu nu ştiam ce ar trebui să-mi doresc căci prima dată ne-au arătat că va fi băieţel, a doua oară surioară. Seamănă cu ambele, la sprâncene şi la urechi cu mine, iar la ochi şi la păr cu sora mea", a spus Daria-Irina Stânga, fiica.



În noaptea de Revelion şi-a văzut visul împlinit şi familia Nenuş. Micuţa Elena este primul copil al cuplului, iar părinţii susţin că au aşteptat cu nerăbdare acest moment.



" Noi mai aveam la dispoziţie încă câteva zile. Toţi erau în aşteptare, un an nou cu oameni noi. Năsucul este al meu şi buzuşoarele tot, restul parcă e tata", a spus Diana Nentuş, mămică.



" La începutul anului nou s-au născut două fetiţe, un băieţel sănătos, matur, cu greutate normală. Toţi copii s-au născut sănătoşi, fără anumite particularităţi, trec perioada de adaptare şi mămicile sunt bine", a declarat Zinaida Florea, medic la Maternitatea nr. 2 .



Şi la Maternitatea Nr. 1 din Capitală s-au născut două fetiţe şi un băieţel, iar la Institutul Mamei şi Copilului au venit pe lume şase băieţi şi o fetiţă.