S-au născut într-o zi sfântă. De Paşte, la o maternitate din Capitală au venit pe lume 18 bebeluși

Tatiana Doncenco din Durleşti a adus pe lume un băieţel pe care l-a numit Alexandru în cinstea soţului şi al bunelului, iar acasă mai are încă doi băieţi. Pentru proaspăta mămică această zi are o semnificaţie deosebită întrucât şi ea este născută tot în ziua de Paşte."Ca de obicei obişnuim de Paşte să sărbătorim cu părinţii, buneii la ţară, dar fiind aşteptat în preajma sărbătorilor de Paşti nu am plecat nicăieri şi chiar până seară ne-am aşteptat cu surpriza", a spus proaspăta mămică.Femeia spune că a reuşit să guste din bucatele sfinţite înainte să vină la maternitate, iar naşterea băieţelului este o binecuvântare pentru toată familia."Am reuşit să sărbătorim şi acasă cu copii, cu familia cu tradiţionalul ou şi cozonac, dar şi cel de-al treilea am reuşit", a povestit Tatiana Doncenco.Primul bebeluş care a venit pe lume la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" în ziua de Paşte, la scurt timp după miezul nopţii, este un băieţel de aproape 4 kg."Pe parcursul sărbătorii de Paşti, la noi în maternitate au venit pe lume 18 bebeluşi dintre care dintre care 11 băieţei şi şapte fetiţe printre aceşti bebeluşi sunt şi o pereche de gemănuţi, o fetiţă şi un băieţel. Atât mamele cât şi bebeluşii sunt în stare satisfăcătoare se află împreună şi se bucură unii de alţii", a declarat Cristina Ipati, medic obstetrician-ginecolog.Potrivit medicilor, în acest an de Paşte s-au născut mai mulţi băieţi faţă de anul trecut când în această zi s-au născut mai multe fete.