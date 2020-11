S-au mobilizat pentru o cauză nobilă. La Criuleni a avut loc un eveniment de caritate în susţinerea cailor salvaţi de la abator

S-au mobilizat pentru o cauză nobilă. În satul Râşcova, Criuleni, a avut loc un eveniment de caritate pentru susţinerea cailor salvaţi de la abator. Este vorba despre cinci animale, care se află la o crescătorie din localitate şi pe care proprietarul nu le poate întreţine.

În urmă cu câţiva ani, Valeriu Istrati a "adoptat" patru cai, care urmau să fie sacrificaţi. Recent, în familia lor a mai apărut un animal, iar cheltuielele depăşesc capacităţile sale financiare.

"Am avut o criză de pandemiei şi secetă. Nu am putut organiza evenimente, nu am avut voluntari şi din cauza secetei nu am avut lucernă. Noi până acum am reuşit să scădem costurile de întreţinere pentru un căluţ până la 20 de mii de lei pentru un an, ceea ce include hrana, grija faţă de el.", a afirmat stăpânul cailor, Valeriu Istrati.

Un grup de iniţiativă din Chişinău s-a gândit să-l ajute pe Valeriu prin organizarea unui eveniment caritabil, care a avut loc la o pensiune din localitate.

"Nouă ne-a venit ideea după ce am văzut istoria lui Valeriu şi cum el a trecut prin asta şi despre faptul cu a decis el să aibă grijă de cai şi să-i salveze de la abator.", a povestit organizatorul evenimentului, Arcadie Grosu.

Ajutoarele pot fi făcute atât la crescătorie, cât şi online, iar primii donatori nu au întârziat să apară.

"Pentru mine căluții sunt foarte aproape, este şi un hobby al mamei mele. Şi bunelul meu a avut o fermă de cai. Toate rudele mele au crescut în acest mediu. Am venit să donăm, să-i fim alături lui Valeriu şi să facem cunoscut acest caz."

Organizatorii evenimentului propun trei oferte pentru cei care vor să-l ajute pe Valeriu. Este vorba despre pachete de 50, 100 sau 1000 de euro. Pentru 50 de euro, donatorii pot participa la eveniment, beneficiază de un prânz, precum şi de posibilitatea de a se plimba cu caii sau de a face fotografii cu ei. Pentru 100 de euro sunt aceleași facilitați, plus o noapte de cazare la pensiune, iar cei care vor dona 1000 de euro vor deveni proprietarii unui cal pentru un an de zile. Asta înseamnă că vor putea veni oricând să-l hrănească, să-l îngrijească sau să se plimbe cu el.