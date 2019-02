S-au intoxicat cu mercur, Da sau Ba? Rezultatele analizelor, date la iveală de medicul Mihail Stratulat (DOVADA FOTO)

După ce în ultimele zile se zvonea că liderii blocului ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase s-ar fi intoxicat cu mercur, medicul Mihail Stratulat a analizat rezultatele analizelor aceștora. Candidatul în circumscripția 26 din Capitală a scris pe o rețea de socializare că după ce a analizat situația dată au apărut mai multe semne de întrebare.

"Precum am și spus anterior, nu sunt doctor pe mercur, dar analizând rezultatele analizelor liderilor ACUM, apar multe semne de întrebare. Am sunat astazi la Synevo și am întrebat cât durează analiza de sânge pentru a aprecia nivelul de mercur, am și studiat site-ul laboratorului Synevo, unde a fost data analiza Maiei Sandu și am constatat următoarele: analiza se face în 12 zile (în cazul Maiei Sandu a durat 8 zile, în cazul lui Andrei Nastase nu-i clar cât a durat) și valoarea de referință (nivelul maxim) este 150 micrograme/L, iar valoare de referință în ambele analize ale liderilor diferă și se calculează în cazul consumului de pește de 3 ori/lună, iar în cazul consumului mai des, valoarea ar fi alta!

În RM valorile de referință se măsoară în micromol/L, astfel încât valoarea de referință ar fi <0,025 micromol/L (Factor de conversie: microgram/L x 0,005 = micromol/L și invers micromol/L x200 = microgram/L).

Apropo, cea mai obișnuită sursă neindustrială de intoxicație cu mercur este consumul de pește contaminat cu metil-mercur. Și mai apare o întrebare de ce aceste analize apar tocmai acum, cu 2 zile înainte de alegeri, mai ales că unele datează de 1 an jumate în urmă și altele de aproximativ 2 luni??? Sigur că în 2 zile nu mai află nimeni adevărul, dar victimizarea iși face efectul!!!

Dar vă las pe voi să decideți, care-i adevărul!", a scris Mihai Stratulat.