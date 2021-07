S-au întors acasă cu medalii. Mai multe sportive din Capitală au învins în cadrul Cupei Mondiale şi Campionatulului mondial din Bulgaria

După trei zile de competiţie, s-au întors acasă cu trei medalii de aur, o medalie de bronz şi două menţiuni. Este vorba despre un grup de campioane din cadrul unui club sportiv de gimnastică estetică din Capitală. Micile învingătoare au învins în cadrul Cupei Mondiale şi Campionatulului mondial în grupă, desfăşurat în oraşul Sofia din Bulgaria.

Moldova a mers la campionat cu şase echipe. În spatele acestui succes, stau ore de antrenamente, multă ambiţie şi tenacitate.



Cele mai mici participante, care s-au întors acasă cu medalia de aur, sunt gimnastele la vârsta de 6-8 ani.



"Uraa, noi am câştigat. "



Din echipa participantă face parte şi Alexandrina Onica. O gimnastică care încântă juriul prin elasticitatea ei de la patru ani.



"Eu am fost în Bulgaria împreună cu colegele mele. Am concurat şi am luat locul întâi şi am primit această medalie. Noi am făcut acolo, anume ca roata, răsturnare, ineluşul. "



Au cucerit medalia de aur şi grupul de gimnastică estetică, vârsta 8-10 ani, program scurt. Acestea au cucerit juraţii prin flexibilitate, plasticitate, performanță expresivă, dans și muzică.



"Uraa, noi am câştigat medalia de aur."



"Eu mă antrenez de la trei ani. Mie nu mi-a fost frică, deoarece am participat la mai multe campionate. "



Moldova s-a întors acasă şi cu o medalie de bronz. Una dintre deţinătoare este şi Arina Panfil în vârstă de nouă ani. Pentru Arina, orele de antrenament au devenit un stil de viaţă.



"Pentru acest campionat am avut câte patru antrenamente pe zi. Ele ne-au ajutat să participăm foarte bine şi să acumulăm un punctaj foarte mare şi să luăm medalia de bronz."



Alături de gimnastice sunt şi părinţii, care le susţin atât moral cât şi financiar.



"Desigur, toţi părinţii pleacă după medalii, dar pe covor se poate întâmpla orice, copilul poate să aibă emoţii, nu trebuie să o învinuieşti, dar să susţii. "



"Şi mamele tremură toate, emoţii, plângeam. "



Mândri de rezultate sunt şi antrenorii, care zilnic investesc în discipoliii lor, mult efort şi dragostea pentru acest sport.



"Fetiţele noastre au fost foarte bravo şi curajoase. Am fost invitaţi special de Federaţia Bulgară, pentru a participa la această competiţie. Campioanele noastre se pregătesc foarte intens, ele lucrează câte patru ore pe zi."



În cadrul turneului internaţional de gimnastica estetică în grup au participat aproximativ 80 de echipe din 11 ţări, unde au fost peste 500 de gimnastice din diferite categorii de vârstă.



"Noi suntem campioane."