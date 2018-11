S-AU ÎNMULŢIT VIROZELE. Săptămâna trecută au fost înregistrate 8000 de cazuri

Vremea rece a favorizat creşterea numărului de viroze. Tot mai mulţi pacienţi ajung la spital cu infecţii ale căilor respiratorii.

În perioada 12-18 noiembrie, în țară, au fost înregistrate peste 7.600 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii, dar şi aproximativ 400 de pacienţi cu infecţii severe. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, până în prezent, nu au fost înregistrate cazuri de gripă.

Medicii spun că cel mai des sunt afectaţi copii sub vârsta de şase ani şi persoanele în etate. Conform datelor, de la începutul lunii octombrie şi până în prezent peste 51 de mii de bolnavi s-au adresat medicilor cu infecţii acute ale căilor respiratorii și peste 2500 - cu infecții severe. Angajaţii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică anunţă că, în ţară, continuă imunizarea pacienţilor cu risc sporit de îmbolnăvire de gripă.

Astfel, pentru evitarea îmbolnăvirii, medicii recomandă respectarea regulilor de igienă personală şi consumul de alimente bogate în vitamine.

Fiul Oxanei Grigorovscaia a fost internat noaptea trecută la Spitalul municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Micuţul avea tusă severă, febră şi dureri în gât.



"Pe neaşteptate, noaptea trecută, a început să tuşească, iar tusea era atât de severă încât a început să nu aibă aer. Am chemat ambulanţa, echipa a venit foarte repede. Pur şi simplu am avut noroc. Copilul a primit imediat o injecţie şi a dormit, pentru că nici să doarmă nu putea", a declarat Oxana Grigorovscaia, părinte.



"- Pe nas poţi respira? - Da - Foarte bine, deoarece nu putea deloc să respire şi a început să tuşească brusc."



Cei mai vulnerabili în această perioadă sunt copii de la o lună până la trei ani. În doar 24 de ore, la Spitalul Municipal pentru Copii nr.1 au fost aduşi pentru examinare peste 40 de copii.



"Astăzi noaptea la ora 3 ne-au internat. A făcut febră foarte înaltă, 39,5 şi de aceea am chemat deja salvarea pentru că nu am reuşit să dezbat de sine stătător."



"Pare a fi viroză, mucuşori fata are, tusă uscată. Şi temperatura deja astă noapte a făcut."



"Suntem internaţi de astăzi noapte cu tusă uscată, cu febră şi gât roşu. Am făcut fizioterapie, acum suntem puţin mai bine."



Medicii afirmă că perioada noiembrie-decembrie este prielnică răspândirii virozelor şi vin cu mai multe recomandări.



"Se recomandă un mod sănătos de viaţă, spălatul pe mâini, deci evitarea locurilor aglomerate. În caz de îmbolnăvire, deci izolarea pacientului sau în condiţii de staţionar sau în condiţii de ambulator, purtarea de măşti. Avem cea mai bună profilaxie împotriva gripei este vaccinarea", a declarat Diana Vlad, medic infecţionist Spitalul Municipal Boli Contagioase pentru Copii.



De la începutul lunii octombrie au fost înregistrate peste 51 de mii de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii. În 36 de mii de cazuri este vorba de copii.