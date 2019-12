S-AU IEFTINIT CITRICELE. Preţul fructelor exotice a scăzut cu 13% în preajma sărbătorilor de iarnă

Citricele s-au ieftinit cu 13% în preajma sărbătorilor de iarnă, când sunt la mare căutare. Unii oameni le consumă în cantităţi mari, pentru că aduc o mulțime de beneficii pentru sănătate. Fructele conţin vitaminele C şi B şi contribuie la buna funcţionare a vaselor sangvine şi a inimii, dar ajută şi la tratarea unor boli de piele. Totodată, citricele conțin o cantitate uriașă de pectină.



"Aceste fructe sunt foarte folositoare, dar trebuie să fiţi foarte atenţi la cantitatea pe care o consumaţi. O persoană sănătoasă, fără patologii gastrice, care nu are diabet sau alergii, poate mânca până la şapte fructe pe zi", a spus terapeutul, Anastasia Aleneţ.



Persoanelor cu diabet zaharat medicii le recomandă să consume un fruct pe zi.



"Aceste fructe conțin numeroși acizi care pot distruge smalțul dinților. De aceea este recomandat ca după ce am mâncat citrice să clătim cavitatea bucală, iar sucul din aceste fructe trebuie băut printr-un pai", a adăugat terapeutul.



În ciuda faptului că în această perioadă există o ofertă foarte mare de citrice pe piaţă, vânzătorii spun că cererea pentru acestea nu a crescut brusc.



"Deocamdată, nu prea sunt solicitate, dar aşteptăm oamenii să vină, să procure şi să le consume. Preţurile sunt mici. După Revelion vor fi mai puţine fructe pe piaţă şi se vor scumpi".



Un kilogram de mandarine costă la piaţă 25 de lei. De fapt, este şi fructul cel mai solicitat de cumpărători.



"Ce vă place cel mai mult să mâncaţi? - Portocale, mandarine".



"Alegem mandarinele. - De ce? - Soţiei mele îi plac foarte mult".



"Consumăm câte un kilogram de mandarine pe săptămână".



De obicei, cele mai multe citrice se vând în perioada decembrie-ianuarie. Potrivit statisticilor, cantitatea de fructe comercializate se dublează, în timp ce prețurile scad cu 15-20%.